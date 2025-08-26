هنادي مهنا: كواليس أي عمل فني رزق وأحمد جمال سعيد اكتشاف بالنسبة لى.. خاص

كشفت الفنانة هنادي مهنا كواليس حكاية “بتوقيت 2028” من مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” واصفة أياها بالمميزة للغاية.

وقالت هنادي مهنا فى تصريح خاص لصدى البلد : كنت سعيدة جدًا بالكواليس، وأعتبر أن كواليس أي عمل فني "رزق". أحمد جمال سعيد بالنسبة لي اكتشاف رغم أنني أعرفه منذ زمن طويل، لكنه في هذه المرة كان اكتشافًا مختلفًا؛ ملتزم، محترم، ويمنح اللوكيشن راحة كبيرة.

وأضافت هنادي مهنا : نانسي علي إنسانة جميلة حقًا، من النوع الذي تشعر أنك تعرفه منذ عشرين عامًا رغم أنك التقيته منذ أيام قليلة، ويوسف عثمان نحن أصدقاء منذ فترة طويلة، لكنه فاجأني جدًا في الدور.

وأوضحت هنادي مهنا : المخرج خالد سعيد صديق عشر سنوات، وسعيدة للغاية أن أولى تجاربه الإخراجية أكون جزءًا منها. أتمنى نجاح العمل لأنه يستحق فعلًا.

الحلقة الأخيرة من بتوقيت 2028

وحملت الحلقة الأخيرة العديد من المفاجآت، وبدأت بمشهد مؤثر لـ داليدا (هنادي مهنا) التي انهارت بالبكاء بعد علمها بوفاة والدة صديقتها ياسمين (نانسي هلال)، محاولةً حضور الجنازة، لكنها قوبلت بنظرة غضب من ياسمين، لتقرر الرحيل.

ومع مرور الوقت، تحاول داليدا تجاوز ماضيها وتبدأ في تحقيق حلمها بتقديم بودكاست للأطفال، مدعومة من شريف (يوسف عثمان).

وبينما تحقق نجاحًا جديدًا في حياتها المهنية، تلتقي مصادفة بطليقها مازن (أحمد جمال سعيد) مع ياسمين، لتستعيد مشاعر الغضب والحزن، في مقابل اعتراف ياسمين لمازن بأنها لا تزال غير قادرة على كراهية داليدا رغم ما حدث.

تتصاعد المفاجآت حين تتلقى داليدا حظاظة باسمها مع رسالة صوتية رومانسية من شريف، ثم يعترف لها بحبه ويهديها خاتمًا في أجواء رومانسية مؤثرة، لتعيش لحظة سعادة حقيقية بعد رحلة من الألم.

في المقابل، تكشف ياسمين لمازن خبر حملها، وتبدأ معه فصلًا جديدًا في حياتهما داخل فيلا المزرعة.

لكن النهاية جاءت صادمة وغير متوقعة؛ إذ تدخل داليدا في ممر زمني جديد يعيدها لعام 2026 لتجد نفسها من جديد في ليلة الاحتفال بعيد زواجها بمازن، وسط حضور شريف وياسمين ورامز ووالدتها، في مشهد يثير علامات الاستفهام ويترك الجمهور أمام حلقة دائرية من الأحداث، لتغلق الحكاية بأسلوب غامض ومفاجئ.