جيش الاحتلال ينفذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رام الله بالضفة الغربية
قطر : إسرائيل لا تريد تقديم رد على مقترح وقف إطلاق النار
الحنفية اتقفلت عليه.. والد حسام حبيب يهاجم محامي شيرين عبد الوهاب
بعد تعادل المحلة.. أعضاء بإدارة الأهلي يطالبون برحيل ريبيرو
مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن
35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة
بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023
خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى
رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة
تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.. ارتفاع قياسي بنسبة 66%
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال
فن وثقافة

دينا الشربيني تحذف عمرو دياب من حسابها على إنستجرام.. ما القصة؟

أحمد إبراهيم

أثارت الفنانة دينا الشربيني، الجدل على مواقع التواصل مؤخرا ، وذلك بعد أن قامت بحذف عمرو دياب من حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

ونشرت دينا الشربيني ، في "إنستجرام" جلسة تصوير جديدة، مع أغنية بابا لعمرو دياب ولكن الجمهور لمح أنها تحاول تحسين علاقتها مع الهضبة من جديد.

والأمر لم يتوقف عند هذا الحد حيث ربطوا متابعيها أنها محاولات للرجوع لعمرو بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز.

ولكن بعد فترة قصيرة غيرت دينا خلفية الصور وحذفت أغنية "بابا" لعمرو دياب، ووضعت بدلاً من أغنية الهضبة قطعة موسيقية رومانسية.

وأعادت دينا الشربيني نشر الصور مجددا دون أي خلفيات عليها.

دينا الشربيني تنفى توقف فيلمها الجديد 

من ناحية أخرى، نفت الفنانة دينا الشربيني، ما تردد مؤخرًا حول توقف تصوير فيلمها الجديد "طلقني"، مؤكدة أن العمل لا يزال قائمًا ويتم تصويره بشكل طبيعي.

وجاء تصريح الشربيني خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "درويش" في العاصمة السعودية الرياض، حيث قالت في لقاء مع برنامج "ET بالعربي": “لا، ما توقفش، أنا معاكم هنا، هصور هنا وهناك إزاي؟ لا بعد الشر، الفيلم ما وقفش، وإحنا مكملين، والفيلم إن شاء الله هيعجب الناس أوي أوي بإذن الله.”

وتمكن فيلم درويش من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني، من تصدر شباك التذاكر في مصر، في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال كاريزمي يعيش حياة مليئة بالمخاطرات ولكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة. وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وحدسه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

ترشيحاتنا

ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

ياسمين صبري تثير الجدل بجمالها وقوامها الممشوق

بشرى سارة.. انخفاض جديد في أسعار هذه السيارات

أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم؟

فيديو

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

