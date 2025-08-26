«تطور النظام العقاري في مصر».. ندوة في هندسة جامعة قناة السويس

تقيم هندسة جامعة قناة السويس، ندوة علمية حول «تطور النظام العقاري في مصر»، في إطار الدور التوعوي للجامعة.

يشارك في الندوة رائد الأعمال طارق شقرون عبر تطبيق زوم، خلال سبتمبر المقبل.

وقال طارق شقرون إن السوق المصرية أحد أكبر الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط، والذي يتمتع بفرص استثمارية كبيرة، وخلق فرص للشركات للانطلاق نحو العالمية، من خلال تقديم حلول عقارية مبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين في الداخل والخارج، وتساهم في تطوير ونشر الوعي حول السوق العقاري والقطاع بشكل عام.

وذكر أن المنتج العقاري المصري يحظي بثقة كبيرة في دول العالم وخاصة دول الخليج، وكذلك الاقتصاد المصري، والدليل على ذلك أن المعارض التي أقيمت مؤخرا ببعض دول الخليج لاقت إقبالا شديد من الجاليات المصرية وإقبالا أكبر من مواطني تلك الدول.

وأضاف طارق شقرون، رائد الأعمال أن التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة حاليا ساهمت في رفع قدرة السوق العقاري المصري وتعزيز جاذبيته للاستثمارات الأجنبية في ظل العديد من المزايا التي يتفرد بها مقارنه بالأسواق المنافسة.

وأوضح أن مصر تتمتع بالاستقرار الأمني بالإضافة إلى رؤية استراتيجية واضحة ومحددة للتنمية العمرانية تنفذها الدولة منذ 7 سنوات وتستمر في تنفيذها حتى 2052 ضمن مخطط التنمية العمرانية الشاملة، مؤكدا أن هذه العوامل تعد من أكثر العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وخاصة الخليجية.