قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعرق القلاع الصناعية..الدولة تدرس تشغيل الحديد والصلب بعد 5 سنوات من التصفية
82 عاما.. رسالة مهمة من روسيا لمصر| تفاصيل
مصر سند الأمة العربية | ماذا قال الفلسطينيون عن دور القاهرة؟.. محلل يوضح
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025
محافظة رام الله والبيرة: الاحتلال يحتجز نحو 500 جثمان بالمدينة
30 أغسطس.. فتح باب التسجيل بطرح مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج
«البحر مبيهرزرش».. لأول مرة الإسكندرية تغلق أبوابها والشواطئ خالية
رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع "إيفرفار" الصينية لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة
الوزراء: طرح مشروعات كهرباء بالمدن الجديدة على القطاع الخاص
منتخب شباب الطائرة يتفوق على الصين ويتأهل إلى ثمن نهائي بطولة العالم
إصابة بن رمضان تقلق الأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. آخر التطورات
ننشر أماكن معامل التسجيل لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة بالجامعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب شباب الطائرة يتفوق على الصين ويتأهل إلى ثمن نهائي بطولة العالم

منتخب مصر
منتخب مصر

حقق منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة تحت 21 عامًا فوزًا مهمًا على نظيره الصيني بنتيجة (3-2)، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة العالم، المقامة حاليًا في الصين خلال الفترة من 19 وحتى 31 أغسطس الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: (25-18، 25-21، 26-28، 17-25، 15-13)، ليواصل "شباب الفراعنة" تألقهم في مشوار البطولة.

وسطر هذا الجيل انجازا تاريخيا يضاف لمجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة المهندس ياسر قمر 
والجهاز الفنى واللاعبين بعد تحقيقه نتائج مشرفة في بطولة العالم.

وقدم لاعبو المنتخب المصري أداءً قويًا أمام أصحاب الأرض، مؤكدين جاهزيتهم لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

بهذا الفوز، تأهل منتخب مصر إلى الدور ثمن النهائي بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، من 4 انتصارات وهزيمة وحيدة.

وكان "شباب الفراعنة" قد استهلوا مشوارهم بفوز مستحق على المغرب بثلاثة أشواط نظيفة، ثم تغلبوا على تايلاند (3-2)، قبل أن يخسروا أمام الولايات المتحدة بالنتيجة نفسها (2-3)، ثم فازوا على تركيا (3-2)، ليختتموا الدور الأول بانتصار ثمين على الصين (3-2).

ويشارك في البطولة 24 منتخبًا موزعة على أربع مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور الـ16 لمواصلة المنافسة على اللقب، فيما تلعب المنتخبات صاحبة المركزين الخامس والسادس على تحديد المراتب من السابع عشر وحتى الرابع والعشرين.

ويرأس بعثة المنتخب المصري اللواء خالد أبوزينة نائب رئيس الاتحاد، بينما يقود الجهاز الفني أحمد سمير مديرًا فنيًا، يعاونه حسام الدين شعراوي مدربًا عامًا، وأحمد النبوي محللًا تقنيًا، وسامح نور الدين مسؤول التأهيل والإصابات.

قائمة اللاعبين:
حمزة حمدي الصافي، آسر حسام عاطف، محمود إبراهيم عبدالباقي، مالك نور الدين، أحمد رضا محمد، صلاح محمد صلاح الدين، مازن شريف عبدالفتاح، ياسين علي يحيى، حازم محمد كمال، إبراهيم عادل عبدالمقصود، يوسف أحمد محمد، وأحمد يوسف سعد.

ويأمل "شباب الفراعنة" في مواصلة عروضهم القوية وتحقيق نتائج إيجابية في الأدوار المقبلة من البطولة.

منتخب مصر الكرة الطائرة اتحاد الكرة الطائرة منتخب مصر للكرة الطائرة الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

ترشيحاتنا

ضبط لص حاول سرقة سائق بالجيزة

ضبط لص حاول سرقة سائق في الجيزة

القبض على المتهمين بالتعدى على رجل ونجله بفرد خرطوش بشبرا الخيمة

القبض على المتهمين بالتعدى على رجل وابنه بفرد خرطوش في شبرا الخيمة

أرشيفية

ام تستعين بجيرانها في التخلص من نجلها المدمن بالوراق

بالصور

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

من 700 ألف حتى مليون ونصف.. تراجع ملحوظ في أسعار السيارات المستعملة

سيارات
سيارات
سيارات

زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك

زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك
زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك
زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا
لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا
لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

فيديو

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد