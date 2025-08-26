منتخب شباب الطائرة يتفوق على الصين ويتأهل إلى ثمن نهائي بطولة العالم

حقق منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة تحت 21 عامًا فوزًا مهمًا على نظيره الصيني بنتيجة (3-2)، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة العالم، المقامة حاليًا في الصين خلال الفترة من 19 وحتى 31 أغسطس الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: (25-18، 25-21، 26-28، 17-25، 15-13)، ليواصل "شباب الفراعنة" تألقهم في مشوار البطولة.

وسطر هذا الجيل انجازا تاريخيا يضاف لمجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة المهندس ياسر قمر

والجهاز الفنى واللاعبين بعد تحقيقه نتائج مشرفة في بطولة العالم.

وقدم لاعبو المنتخب المصري أداءً قويًا أمام أصحاب الأرض، مؤكدين جاهزيتهم لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

بهذا الفوز، تأهل منتخب مصر إلى الدور ثمن النهائي بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، من 4 انتصارات وهزيمة وحيدة.

وكان "شباب الفراعنة" قد استهلوا مشوارهم بفوز مستحق على المغرب بثلاثة أشواط نظيفة، ثم تغلبوا على تايلاند (3-2)، قبل أن يخسروا أمام الولايات المتحدة بالنتيجة نفسها (2-3)، ثم فازوا على تركيا (3-2)، ليختتموا الدور الأول بانتصار ثمين على الصين (3-2).

ويشارك في البطولة 24 منتخبًا موزعة على أربع مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور الـ16 لمواصلة المنافسة على اللقب، فيما تلعب المنتخبات صاحبة المركزين الخامس والسادس على تحديد المراتب من السابع عشر وحتى الرابع والعشرين.

ويرأس بعثة المنتخب المصري اللواء خالد أبوزينة نائب رئيس الاتحاد، بينما يقود الجهاز الفني أحمد سمير مديرًا فنيًا، يعاونه حسام الدين شعراوي مدربًا عامًا، وأحمد النبوي محللًا تقنيًا، وسامح نور الدين مسؤول التأهيل والإصابات.

قائمة اللاعبين:

حمزة حمدي الصافي، آسر حسام عاطف، محمود إبراهيم عبدالباقي، مالك نور الدين، أحمد رضا محمد، صلاح محمد صلاح الدين، مازن شريف عبدالفتاح، ياسين علي يحيى، حازم محمد كمال، إبراهيم عادل عبدالمقصود، يوسف أحمد محمد، وأحمد يوسف سعد.

ويأمل "شباب الفراعنة" في مواصلة عروضهم القوية وتحقيق نتائج إيجابية في الأدوار المقبلة من البطولة.