رئيس الوزراء يستعرض خطط الدولة للتحول الرقمي وجذب المزيد من الاستثمارات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، بحضور كل من المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وشاركت المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الجهود المشتركة بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عدد من الملفات، في إطار دعم خطط الدولة للتحول الرقمي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تناول الاجتماع أبرز ما تحقق على صعيد تعزيز التعاون الدولي مع مختلف الدول وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال إقامة شراكات بناءة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا لدعم جهود التنمية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف المتحدث الرسميّ: شهد الاجتماع كذلك تسليط الضوء على الجهود المبذولة لمد جسور التعاون مع المنظمات الدولية ومختلف الدول؛ بهدف تبادل الخبرات في مجالات دعم مسيرة التحول الرقمي، وتنفيذ المبادرات والبرامج التدريبية المتخصصة الهادفة إلى إعداد كفاءات رقمية مؤهلة في مختلف التخصصات التكنولوجية، ودعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تهيئة بيئة محفزة للابتكار الرقمي وريادة الأعمال في مختلف أنحاء الجمهورية.

