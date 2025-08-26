من بينهم صلاح.. كاراجر ينتقد ثلاثي ليفربول

انتقد جيمي كاراجر، أسطورة نادي ليفربول، أداء 3 لاعبين في صفوف الريدز، بعد الفوز على نيوكاسل 3-، أمس الإثنين، في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال كاراجر في تصريحات عبر شبكة “سكاي سبورتس”: "هناك أشخاص في ليفربول حققوا بداية سيئة للغاية للموسم، محمد صلاح واحد منهم، رغم أنه سجل هدفًا وصنع آخر، كوناتي واحد منهم أيضًا".

وأضاف: “أما كيركيز، فقد خسر أيضًا مبارزة هوائية أمام برونو جيماريش، والتي أسفرت عن الهدف الأول لنيوكاسل في سانت جيمس بارك”.

وأشار: "أشعر بالرعب عندما أفكر في أين سيكون ليفربول بدون فيرجيل فان ديك الذي كان رائعًا للغاية أمام نيوكاسل".

أهداف ليفربول ونيوكاسل

جاءت ثلاثية ليفربول عن طريق جرافنبرخ وإيكيتيكي ونجوموها بأسيست من صلاح في الدقائق 35، 46، 90+10.

فيما جاءت ثنائية برونو جيماريش وويليام أوسولا في الدقيقتين 57، 88.

وشهدت الدقيقة 45+3، حصول أنتوني جوردون على بطاقة حمراء.