معاها حشيش وأفيون.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر بسنت محمد

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو بصفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظاً خارجة تتنافى مع قيم المجتمع ، وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" (مقيمة بالإسكندرية) وبحوزتها كمية من المواد المخدرة (حشيش – أفيون)، وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد التعاطى ، ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





