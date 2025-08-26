ندوة فكرية قانونية بعنوان "قضايا الدولة.. صفحات من نور" بمكتبة الإسكندرية

احتضنت مكتبة الإسكندرية ندوة فكرية قانونية متميزة بعنوان "قضايا الدولة.. صفحات من نور"، برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة.

شهدت الندوة، التي حظيت بحضور نخبة من كبار المسؤولين، و القضاة، وأعضاء الهيئة، وعلماء القانون، والإعلاميين، رحلة استثنائية عبر الزمن، حيث تم استعراض التاريخ العريق لهيئة قضايا الدولة منذ نشأتها. وتعمق الحضور في دورها الوطني المشرف، بوصفها حصناً منيعاً دافع عن حقوق الدولة المادية والمعنوية على مدى عقود، من خلال تسليط الضوء على أبرز المحطات التاريخية والإنجازات الكبرى التي شكّلت مسيرتها المكللة بالعطاء.

وانطلاقاً من إيمان الهيئة الراسخ بتخليد رموزها التاريخية، شهدت الفعاليات لحظةً مؤثرة تم خلالها تكريم أسرة المستشار عبد الحميد باشا بدوي، أول رئيس للهيئة. جاء هذا التكريم عرفاناً بالجميل وتقديراً لجهوده الرائدة في تأسيس هذا الصرح القانوني الشامخ، ووضع لبناته الأولى التي أرست دعائم كيان قانوني راسخ يحمي مصالح الدولة العليا.

وفي ختام هذا المحفل البهي، أعلن معالي المستشار الدكتور حسين مدكور عن استعدادات الهيئة لتنظيم احتفالية كبرى تليق بمناسبة مرور 150 عاماً على تأسيسها. وأكد معاليه أن هذه الاحتفالية لن تكون مجرد مناسبة للفرح، بل ستكون إحياءً لتاريخ قضائي وحقوقي عريق، وتكريماً لجميع من ساهموا، على مر الأجيال، في بناء هذا الصرح الوطني الكبير.

وأضاف "مدكور" أن الاحتفالية ستشمل سلسلة من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العلمية، التي سترصد مسيرة الهيئة وإنجازاتها، معرباً عن فخره واعتزازه بالدور الجوهري الذي تلعبه الهيئة في دعم مسيرة العدالة والتنمية المستدامة في مصر.

من جانبها، أعربت إدارة مكتبة الإسكندرية عن بالغ سعادتها برعاية هذا الحدث الوطني الهام، الذي يجسّد نموذجاً رفيعاً للتعاون بين المؤسسات الثقافية والقضائية في مصر، مؤكدة على دور المكتبة كمنارة للعلم والمعرفة ومنصة للحوار البنّاء حول قضايا الوطن المصيرية.