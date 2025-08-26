قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم : نظام البكالوريا المصرية سيطبق من العام الدراسي المقبل اختياريا
علمتنا معنى الرحمة والإيثار| طفلة الشيبسي حديث المصريين.. ماذا قال والد هايدي عنها ؟
تحذير عاجل من الأرصاد: ممنوع نزول البحر حاليًا.. الأمواج عالية والخطر قائم
تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء
مجلس الوزراء السعودي يقرّ نظام نزع الملكية الجديد ويعتمد استراتيجية تطوير عسير
الاحتلال: مقتل الصحفيين في هجوم مجمع ناصر الطبي "غير مقصود" وفق التحقيق الأولي
الصحة تكشف الحقيقة الكاملة عن متحور كورونا الجديد "ستراتوس".. تفاصيل
إغلاق الشواطئ| مفيدة شيحة تحذر من نزول البحر: بلاش فتحة صدر
إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في رام الله.. والاحتلال ينفي تسرب معلومات حساسة
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفصالات عاطفية كثيرة.. خبيرة الطاقة تكشف سر الاضطرابات في حياة شيرين
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

Freakier Friday يتجاوز حاجز الـ 100مليون دولار عالميا ويحقق نجاحا يفوق التوقعات

Freakier Friday
Freakier Friday
نجلاء سليمان

حقق فيلم Freakier Friday إيرادات ضخمة تجاوزت حاجز 100 مليون دولار عالميًا، ليصل مجموع ما جمعه حتى الآن إلى نحو 111.3 مليون دولار.


يأتي ذلك بعد أقل من شهر على انطلاق عرضه، ليؤكد أن العمل يسير بخطى ثابتة نحو النجاح التجاري الكبير.

بلغت تكلفة إنتاج الفيلم حوالي 42 مليون دولار فقط، ما يعني أن الإيرادات الحالية تجاوزت ضعفي الميزانية تقريبًا.

منذ عرضه الأول، حقق الفيلم إيرادات بلغت 28.6 مليون دولار في أمريكا الشمالية وحدها خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

كما جمع عالميًا خلال أول 48 ساعة فقط ما يقارب 46.5 مليون دولار، وهو رقم لافت يعكس حجم الإقبال الجماهيري.

الفيلم يعيد تقديم القصة الكلاسيكية بروح جديدة، ويشارك في بطولته النجمتان ليندسي لوهان وجيمي لي كورتيس، حيث شكّلت عودتهما معًا عنصر جذب جماهيري، خاصة للمتابعين الذين ارتبطوا بالنسخة السابقة من الفيلم.

مع استمرار عرضه وتوسّع انتشاره في الأسواق الدولية، من المتوقع  أن تتضاعف الإيرادات خلال الأسابيع المقبلة، خصوصًا مع ثبات الفيلم في مراكز متقدمة في شباك التذاكر.

ومع تجاوزه حاجز الربحية منذ أيامه الأولى، يمكن القول إن Freakier Friday أصبح بالفعل أحد أبرز نجاحات عام 2025 السينمائية.

Freakier Friday البوكس أوفيس شباك التذاكر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

سعر الذهب

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

تنسيق الجامعات

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

عاطف كامل

مقشر الوجه

شوربة الشوفان

الهام شاهين

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

ازاى السم فضل بعد ما دخل الفرن .. طبيب يكشف أسرار جديدة في وفاة أطفال المنيا

عثمان أبو لبن يحتفل بزواجه على فتاة خارج الوسط الفني

حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة والباعة الجائلين بشارع فاروق بالزقازيق

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

حسام حبيب وشيرين

وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الشيخ أبو بكر أحمد

نهال علام

أحمد بسيوني

عبد السلام فاروق

كريمة أبو العينين

