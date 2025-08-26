Freakier Friday يتجاوز حاجز الـ 100مليون دولار عالميا ويحقق نجاحا يفوق التوقعات

حقق فيلم Freakier Friday إيرادات ضخمة تجاوزت حاجز 100 مليون دولار عالميًا، ليصل مجموع ما جمعه حتى الآن إلى نحو 111.3 مليون دولار.



يأتي ذلك بعد أقل من شهر على انطلاق عرضه، ليؤكد أن العمل يسير بخطى ثابتة نحو النجاح التجاري الكبير.

بلغت تكلفة إنتاج الفيلم حوالي 42 مليون دولار فقط، ما يعني أن الإيرادات الحالية تجاوزت ضعفي الميزانية تقريبًا.

منذ عرضه الأول، حقق الفيلم إيرادات بلغت 28.6 مليون دولار في أمريكا الشمالية وحدها خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

كما جمع عالميًا خلال أول 48 ساعة فقط ما يقارب 46.5 مليون دولار، وهو رقم لافت يعكس حجم الإقبال الجماهيري.

الفيلم يعيد تقديم القصة الكلاسيكية بروح جديدة، ويشارك في بطولته النجمتان ليندسي لوهان وجيمي لي كورتيس، حيث شكّلت عودتهما معًا عنصر جذب جماهيري، خاصة للمتابعين الذين ارتبطوا بالنسخة السابقة من الفيلم.

مع استمرار عرضه وتوسّع انتشاره في الأسواق الدولية، من المتوقع أن تتضاعف الإيرادات خلال الأسابيع المقبلة، خصوصًا مع ثبات الفيلم في مراكز متقدمة في شباك التذاكر.

ومع تجاوزه حاجز الربحية منذ أيامه الأولى، يمكن القول إن Freakier Friday أصبح بالفعل أحد أبرز نجاحات عام 2025 السينمائية.