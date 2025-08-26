قوات الشرطة تستجيب لاستغاثة أسرة تعطلت بهم السيارة ليلا بطريق كفر الدوار ـ السادات

في لحظة قد تتوقف فيها القلوب من الخوف، وفي ساعة لا يتحرك فيها سوى الصمت، تعطلت سيارة تقل سيدة وزوجها وأطفالها الاربعة في تمام الساعة الثانية والنصف فجرًا، على طريق كفر الدوار – السادات.

الأم، التي وجدت نفسها محاطة بالظلام والخطر، حاولت الحفاظ على هدوئها وسط ذعر أطفالها الصغار، بينما تمر الدقائق كأنها ساعات. لكن الأمل لم يكن بعيدًا، فقد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا عاجلًا بالواقعة، ولم تتأخر في الاستجابة.

وعلى الفور، تحركت قوة أمنية بقيادة مشرف القول الأمني بطريق السادات إلى موقع الحادثة بسرعة واحترافية، حيث وصلت إلى مكان العطل في وقت قياسي، لتجد الأسرة في حالة من التوتر والإنهاك.

طمأنت القوة الأمنية السيدة وأطفالها، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، قبل أن تبدأ في فحص السيارة والعمل على إصلاحها ميدانيًا، وبعد التأكد من سلامة السيارة، رافقت القوة الأسرة حتى وصولهم إلى منزلهم بأمان كامل.

هذه الواقعة لم تكن مجرد تدخل أمني روتيني، بل كانت مشهدًا إنسانيًا حقيقيًا جسّدت فيه الشرطة معنى الواجب والمسؤولية والرحمة، لتثبت مرة أخرى أن الأمن لا يقتصر فقط على مواجهة الجريمة، بل يمتد ليشمل حماية الأرواح ومساندة المواطنين في لحظات الضعف والاحتياج.

وأشاد عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة استجابة القوة الأمنية واحترافيتها، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تعزز ثقة المواطن في جهاز الشرطة وتجسد دوره المجتمعي والإنساني.



