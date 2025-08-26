حزب "المصريين": نُشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة لدعم استقرار الدولة واستمرار مسيرة التنمية

أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن المرحلة الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية تستدعي أعلى درجات التكاتف والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، في ظل ما تواجهه مصر من تحديات جسام على المستويين الداخلي والخارجي.

وأوضح ”أبو العطا“، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع تحالف الأحزاب المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تخوض حربًا دبلوماسية شرسة في المحافل الدولية والإقليمية دفاعًا عن الثوابت الوطنية والقومية، وعلى رأسها رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشددًا على أن مصر تقف بحزم في مواجهة الأجندات الخارجية التي تسعى لزعزعة الثقة في القيادة السياسية أو النيل من ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن التحالف ناقش خلال الاجتماع اليوم ضرورة تكثيف الدعم للقيادة السياسية في هذه المرحلة الحساسة، خاصة مع ما تشهده المنطقة من تطورات متلاحقة في قطاع غزة، وما تبذله مصر من جهود استثنائية لوقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال التي تستهدف وجوده، مؤكدًا أن الموقف المصري القوي يبعث برسالة واضحة للعالم مفادها أن مصر تضع القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتها، وأنها لن تسمح بفرض أي حلول تتنافى مع الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن اجتماع تحالف الأحزاب المصرية لم يقتصر على مناقشة القضايا القومية فحسب، بل تناول أيضًا الترتيبات الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث شدد على أن حزب ”المصريين“ يستعد بكل قوة لخوض انتخابات مجلس النواب، من خلال جميع أماناته ولجانه التنظيمية، وبما يضمن اختيار المرشحين الأكثر قدرة على تمثيل المواطنين والتعبير عن همومهم وطموحاتهم، لافتًا إلى أن الحزب ملتزم بالتنسيق الكامل مع تحالف الأحزاب المصرية من أجل الاستقرار على أفضل الأسماء التي تحظى بالتوافق وتستطيع خوض المنافسة البرلمانية المقبلة بثقة واقتدار.

ولفت عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن العمل السياسي في المرحلة المقبلة يتطلب مزيدًا من الجدية والانضباط، وأن الحزب يضع نصب عينيه هدفًا رئيسيًا يتمثل في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية الراهنة تستوجب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد، بعيدًا عن أي حسابات ضيقة.

واختتم حسين أبو العطا بالتأكيد على أن تحالف الأحزاب المصرية يمثل منصة مهمة للتنسيق بين مختلف القوى السياسية، وأن استمرار هذا التنسيق يعكس نضجًا سياسيًا ووعيًا بأهمية الاصطفاف الوطني، داعيًا كل الأحزاب والقوى المجتمعية إلى مضاعفة جهودها في دعم الدولة المصرية، ومواجهة حملات التضليل والشائعات المغرضة التي تستهدف ضرب استقرار الوطن وثقة المواطن في مؤسساته.