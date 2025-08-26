ازدواجية المعايير.. بريطانيا تعتقل المؤيدين لمصر وتتجاهل شغب الإخوان أمام السفارة

أكدت ميرفت خليل، رئيس اتحاد المصريين في الخارج بـ بريطانيا، أنّ القبض، اليوم الثلاثاء، على بعض النشطاء المدافعين عن السفارة المصرية في بريطانيا ضد أعمال شغب جماعة الإخوان، يدل على ازدواجية المعايير، إذ من المفترض أن يتولى البوليس الدبلوماسي حماية السفارة المصرية هناك.

انتظار نتيجة التحقيق

وأوضحت “خليل”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامجه “حضرة المواطن”، والمذاع على قناة “الحدث اليوم”، أنّ اعتقال أحمد عبد القادر أمر يثير القلق، مشيرة إلى أنّ أحمد كان وما زال من المدافعين عن مصر أمام السفارة المصرية، مضيفة أنّها تواصلت مع جميع الجهات في بريطانيا لمعرفة مكان اعتقاله.

وأشارت رئيس اتحاد المصريين ببريطانيا، إلى تدخل وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، مؤكدة أنهم في انتظار نتيجة التحقيق، وذلك من خلال المتابعة مع الجهات الرسمية.