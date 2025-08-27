الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو وعدد من وزراء حكومته للضفة الغربية المحتلة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء حكومته للضفة الغربية المحتلة واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

قال كريستيان ليندماير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إنّ الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات خطيرة للغاية، مشيرًا إلى أن الوضع الوبائي والتغذوي يُنذر بكارثة طويلة الأمد على الأجيال القادمة.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المجاعة الحالية ليست فقط نقصًا في الغذاء، بل هي منظومة متكاملة من غياب المياه النظيفة، وتفشي الأمراض، وبيئة خصبة لتطور العدوى، حيث تُظهر الأجساد الهزيلة مدى التدهور، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى بتر الأطراف أو الوفاة نتيجة الجوع.

وتابع، أنّ سوء التغذية الحاد لدى الأطفال، حتى وإن توافر لهم الغذاء لاحقًا، يترك آثارًا صحية مدمرة تستمر سنوات طويلة.

وأوضح أن "هناك أجيالاً بأكملها من سكان غزة سيتأثرون بشكل مباشر بهذه الأزمة"، مشددًا على أن الأمر ليس مجرد منع للغذاء بل هو "هجوم على شعب بأكمله وهجوم على جيل كامل"، في وصف واضح لحجم الكارثة الصحية التي يعيشها القطاع.

وأكد، أنّ استهداف المنشآت الصحية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي مروع، وأن الهجوم على المستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية يُعد انتهاكًا صارخًا يجب أن يُصنف كجريمة حرب.

وأوضح، أن المنظمة سجلت أكثر من 7500 هجوم على منشآت صحية منذ بداية الحرب، وأنه لا يجب أن يكون الأطباء والمسعفون، ولا حتى منازلهم، تحت التهديد، مشددًا، على أنّ مقتل نحو 900 من الكوادر الطبية أمر جلل، ويكشف فداحة الوضع الإنساني والصحي.

