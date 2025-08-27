محمد جبران: خطة شاملة لتأمين عمال خدمات التوصيل من الحوادث والإصابات

قال محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة أطلقت "سلامتك تهمنا" وهي حملة موسعة تستهدف حماية عمال خدمات التوصيل "الدليفري"، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتعزيز السلامة والصحة المهنية للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتين مروة فهمي ويارا مجدي، أن الحملة جاءت بعد ملاحظة أن معظم العاملين في هذا القطاع لا يرتدون الخوذ أو أدوات الوقاية، ما يعرّضهم لمخاطر كبيرة أثناء أداء عملهم، خاصة على الطرق.

وأوضح أن الوزارة بدأت التواصل مع 16 شركة عاملة في قطاع التوصيل، واتفقت معها على عدد من الخطوات، أبرزها عقد اجتماعات دورية شهرية لمتابعة تنفيذ الإجراءات، تدريب العاملين على قواعد المرور والسلامة بمشاركة الجهات المعنية، إصدار بطاقة تعريف لكل عامل لتأمين المستهلكين وتعزيز الأمان، تأسيس صندوق لحمايتهم يضم ممثلين من الشركات، لتقديم الدعم في حالات الإصابة أو الحوادث، بحث استخدام مركبات كهربائية ثلاثية العجلات بديلة للدراجات النارية، بالتعاون مع شركات تصنيع محلية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف أيضًا تقديم تأمين اجتماعي وصحي لهذه الفئة، من خلال حصر دقيق للعاملين، بالتعاون مع الشركات الكبرى، مضيفًا أن هناك رغبة واضحة من جانب القطاع الخاص للمشاركة في هذا الجهد الوطني.

وأكد جبران أن الحملة لن تكتفي بالإرشادات النظرية، بل تشمل حلقات توعية على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال شخصية كرتونية باسم "سعيد"، يتم بثها بشكل دوري.