محافظ الإسكندرية يكلف بسرعة الانتهاء من الخطة السنوية لرصف الطرق

كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد، مديرية الطرق والنقل بسرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة السنوية لرصف الطرق لهذا العام، بإلإضافة إلى العمل على إعادة الشيء لأصله وترميم الحفر والمطبات في الشوارع الرئيسية والفرعية.



وتنفيذا لتكليفات المحافظ، أنهت المديرية بحسب بيان صادر عن المحافظة، الخطة السنوية الخاصة برصف الطرق بنسبة تنفيذ بلغت 100%؜ بنطاق حي شرق، حيث تم الانتهاء من رصف 3 شوارع رئيسية تخدم قطاعا كبيرا من المواطنين بنطاق الحي؛ وهي: (خلف شركة سباهي خلف مجمع المدارس بنسبة تنفيذ 100%، شارع حديد عتريس العوايد بنسبة تنفيذ 100%، وخلف مستشفى الطلبة ومتفرعاته بنسبة تنفيذ 100%).



وقامت مديرية الطرق والنقل بإعادة الشيء لأصله في 17 شارعا بحي شرق عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها والشوارع هي:(العشرين خلف مرور ابيس، الطريق الزراعي أمام المحافظة، لافيزون، خليل المصري كفر عبده، شارع السمان، شارع المحمدية، ابن القاضي، مطلع كوبري ابيس من دائري، نزلة كوبري ابيس مع الزراعي، بطليموس سيدي جابر، عزيز انطون السيوف، مربع السيوف، سكينة، قرداحي كفر عبده، مصطفى نظيف وشارع حسن زكى بالسيوف، أحمد رياض وحسين زكي بالسيوف، والحرية مصطفى كامل من سيدي جابر وحتى الوزارة).



وأكدت محافظة الإسكندرية، أن جميع أجهزة المحافظة تسعى جاهدة للاستجابة لأكبر عدد ممكن من مطالب المواطنين التي تتعلق برفع كفاءة الطرق.