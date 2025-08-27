أقرب للاعتزال.. سيرجيو بوسكيتس يثير الجدل حول مستقبله

أثار النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، لاعب إنتر ميامي، الجدل حول مستقبله في ظل تبقى 4 أشهر فقط من عقده مع ناديه الأمريكي.

وعندما سُئل عن إمكانية العودة إلى أوروبا، أوضح لاعب الوسط الإسباني في مؤتمر صحفي أن تلك الفترة انتهت بالتوقيع مع "إنتر ميامي"، وأكد أنه “لا يوجد شيء رسمي بشأن تجديد عقده مع إنتر ميامي أو اعتزال كرة القدم”.

وقال بوسكيتس الذي يبلغ من العمر 37 عاما: “عندما غادرت برشلونة، كنت أعلم بالفعل أنني لن أعود إلى إسبانيا أو أوروبا”، مضيفا: "أنا أقرب كثيرا لإنهاء مسيرتي من مواصلتها".

وكان سيرجيو بوسكيتس انضم إلى إنتر ميامي في عام 2023، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني.