خناقة بين الشناوي وشوبير على حراسة مرمى الأهلي.. هل تؤثر على مصير ريبيرو؟
قلبها كان خارج الجسم.. عميد معهد القلب الأسبق يروي تفاصيل تنفيذه عملية نادرة
الإسماعيلي في اختبار صعب.. غموض حول مشاركة عبدالله جمال أمام غزل المحلة
30 صاروخًا في 15 ثانية.. شاهد قوة الردع وأسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية |فيديو
أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس
بعده لقاءه بنظيره الأمريكي.. وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية
حماس ترحب ببيان أعضاء مجلس الأمن.. وتدعو لخطوات عملية لردع الاحتلال
مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي: الرشاش المتعدد منتج مصري 100% ونتاج للبحث والتطوير
جمال شعبان: الإعلامي عاطف كامل مات بسبب الزعل
الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بعد اتهامات بمخالفات في أرض الفرع الجديد| تفاصيل
الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت في إعادة الشيوخ.. والنتيجة 4 سبتمبر
من الحب ما قتل.. حقيقة عودة شيرين لحسام حبيب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 28 أغسطس 2025: شارك أهداف ميزانيتك

برج السرطان
برج السرطان

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 28 أغسطس 2025

ركّز على المهام الصغيرة، واستمع جيدًا، وتقبّل الدعم اللطيف. سيُثمر صبرك، مما يُحسّن الصداقات ويُخفّف التوترات العائلية، ويمنحك الثقة للتعامل مع الأمور العملية بهدوء وفعالية قريبًا.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي 

إذا كنتَ شريكًا، فإن إظهار التقدير للأمور الصغيرة يُقوي علاقتكما. تجنب الجدالات الكبيرة؛ اختر كلماتٍ لطيفة بدلًا منها، خطط لنشاطٍ مشترك بسيط لتجديد التواصل، الاستماع أهم من الكلام، كن صادقًا بشأن احتياجاتك دون لوم، وستبني شعورًا بالراحة والقرب، وشعورًا بالأمل بالدعم المتبادل كل يوم.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

تجنّب قضاء وقت طويل أمام الشاشات، واذهب إلى النوم في الوقت المحدد. خطوات صغيرة وصحية ستحافظ على طاقتك وتجعلك تشعر بالسعادة. أضف مشيًا قصيرًا بعد الوجبة لتسهيل عملية الهضم وتحسين مزاجك.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

ركّز على مشروع واحد وأكمل الخطوات المهمة، يُثير وضوح الملاحظات والتقدم البسيط إعجاب المدراء ويساعد على تخفيف التوتر، تجنّب تعدد المهام الذي يُشتّت الانتباه. استفسر قبل اتخاذ القرار. 

توقعات برج السرطان الفترة المقبلة 

تجنّب عمليات الشراء المحفوفة بالمخاطر أو الاستثمارات المفاجئة حتى تتضح لك الأمور، خطة متواضعة لزيادة المدخرات ستنمو بثبات، شارك أهداف ميزانيتك مع صديق موثوق به للمساءلة. عند التفاوض على الدفع أو السعر، تحدث بهدوء ووضوح.

برج السرطان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج السرطان برج السرطان اليوم

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

هيئة الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط

استهنتما بستائر لطف الله.. رئيس محكمة جنايات أسيوط يلقن عشيقين درسا قبل الحكم عليهما| فيديو

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يعلن تفاصيل القرار الجديد بشأن الإيجار القديم

الدكتور خالد أبو الليل

خالد أبو الليل: مصر دولة ثرية بالموروث الشعبي

جمال شعبان

تصل للدماغ والقلب.. جمال شعبان يحذر هؤلاء من تناول الجبنة والملح

جمال شعبان

تشخيص مرض السكر من خلال التنفس في كيس.. جمال شعبان يعلن مفاجأة

«ما تراه ليس كما يبدو»|خيانة وأسرار وإدمان.. بسمة داود تصدم جمهورها في الحلقة الأخيرة من «انت وحدك»

بسمة داود

طريقة عمل التومية

طريقة عمل التومية..

الزبيب للرضع.. تعرف على فوائده وأضراره

الزبيب للرضع..تعرف على فوائده و ارضراره

تارا عماد: بكيت في بروفة الماسك قبل تصوير الحلقة الأخيرة من Just You

تارا عماد

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

