إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن المحترف الأفضل بالدوري

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد ، سؤالاً مثير بشأن المحترف الأفضل في الدوري حتى الآن.

وكتب إبراهيم عبد الجواد، عبر فيسبوك: " المحترف الأفضل في الدوري حتى الآن هو؟".

وأكد الناقد الرياضي إسلام محمد، أن الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام فاركو، والصفقات الجديدة مثل شيكو بانزا والبرازيلي إخوان ألجينا أحدثت نقلة حقيقية في مستوى الفريق وساهمت في الانتصارات الأخيرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن أجانب الزمالك يتفوقون على أجانب الأهلي في الأداء والفاعلية التهديفية، وهو ما يعكس حسن توظيف المدير الفني لعناصره.

وأشار إلى أن الأهلي لم يعد الفريق الذي نعرفه، وهناك حالة من الرعونة لدى بعض اللاعبين، وغياب إمام عاشور مؤثر للغاية، لكنه لا يبرر المستوى الباهت. المشكلة الأكبر في غياب الانسجام وسيطرة فكرة النجم الأوحد داخل الفريق.