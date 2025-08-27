قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

خلال اجتماعه الطارئ.. مجلس غُرفة القاهرة يعتمد إقامة معرض أهلًا مدارس الرئيسي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

عقَد مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري اجتماعًا طارئًا مساء الثلاثاء لمناقشة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بإقامة معرض أهلًا مدارس هذا العام.

ودعا أيمن العشري مجلس إدارة الغرفة لهذا الاجتماع عقب اجتماعه مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة تنظيم معرض أهلًا مدارس الرئيسي بمدينة نصر بالقاهرة.

واعتمد مجلس إدارة الغرفة بالإجماع إقامة معرض أهلًا مدارس لدعم المواطنين طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الدراسية والغذائية التي تحتاجها الأسرة المصرية مع دخول العام الدراسي الجديد.

وقال أيمن العشري إنه سيتم تنظيم معرض أهلًا مدارس الرئيسي في نفس مكان العام السابق بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر بجوار محطة مترو أرض المعارض للتسهيل على أهالينا الوصول للمعرض ، ومن المُقرر انطلاق فعالياته مع بداية شهر سبتمبر القادم .

وقال "العشري" إن المعرض سيُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبتنظيم غرفة القاهرة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة.

وشدّد رئيس غرفة القاهرة على أهمية هذا المعرض الذي تلتف حوله الدولة بكافة مؤسساتها العامة والخاصة ، وهو ما يؤكد أهميته على الصعيدين المجتمعي بدعم المواطنين ، وكذلك الاقتصادي من خلال دعمه للتجارة الداخلية ، ولكن هدفه الأساسي هو الدعم المجتمعي وهو ما نركز عليه بتوفير سلع ذات أسعار مخفضة وجودة عالية لمساندة أهالينا مع قرب دخول الموسم الدراسي الجديد.

ولفت إلى أن تخفيضات هذا المعرض تأتي تزامنًا مع تخفيضات مبادرة رئيس مجلس الوزراء "خفض الأسعار" ، وهو ما يؤكد أن السلع بالمعرض ستكون أكثر دعمًا للمواطنين هذا العام. 

وأشار"العشري" إلى أن المعرض سيتضمن كافة مستلزمات العام الدراسي الجديد من "أدوات كتابية – ملابس جاهزة – زي مدرسي – الأحذية والمنتجات الجلدية والحاسب الآلي – المواد الغذائية" ، وغيرها من السلع التي تحتاجها الأسرة المصرية والخاصة بالموسم الدراسي الجديد.


جاءت مناقشات مجلس إدارة غرفة القاهرة لتؤكد على أهمية هذا المعرض وما يُقدمه من خدمات مجتمعية للمواطنين ، وهو دور مجتمعي لمُنتسبي غرفة القاهرة في مختلف الأنشطة ويزداد خلال المواسم مثل كل موسم دراسي جديد.

الغرفه التجاريه خفض الأسعار الاقتصاد المصري

