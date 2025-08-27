الصحفيين تعلن عن رحلات لأعضائها بالعين الساخنة

أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين عن رحلات بمدينة العين السخنة للصحفيين الراغبين في السفر والاستفادة من العروض للصحفيين وأسرهم.

واوضحت أن سعر الغرفة في الليلة مع إمكانية تحديد الزملاء عدد الليالي والمواعيد شامل الإقامة فقط وبدون انتقالات.



الغـرف الموقــع سعر الفرد فى الغرفة وسط الأسبوع سعر الفرد المرافق فى الغرفة سعر الفرد

فى الغرفة آخر الأسبوع سعر الفرد

المرافق فى الغرفة

ثنائية تطل على حمام السباحة 700 825 850 975

ثنائية فيو خلفي 600 725 700 825

ثلاثية تطل على حمام السباحة 600 685 735 820

ثلاثية فيو خلفي 533 620 635 720

شاليه 3 غرف (5أفراد) 3200 3700

(الدعم للصحفيين وأبنائهم والأب والأم فقط(.

الحجـز: يبدأ الحجز الإثنين25 أغسطس 2025م، بمجمع الخدمات في الدور الأول، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وصور شهادات الميلاد الخاصة بالأطفال.

سياسة الأطفال: ( الطفل أقل من 6 سنوات مجانًاً ) الطفل من 6 إلى 12 سنة نصف فرد.



ملحوظة: لن يسمح في حالة الاعتذار عن الرحلة استرداد قيمة الاشتراك إلا في حالة وجود البديل للزميل المعتذر.

