20 أغنية جديدة.. تفاصيل تعاون فضل شاكر مع بنش مارك
مدبولي: الاقتصاد المصري يتحسن وهذا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
متحدث فتح: ما يجري في الضفة الغربية حرب حقيقية تستهدف البنية التحتية والمواطنين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لجهود الدولة اللبنانية
إعادة إعمار الجنوب.. رئيس الوزراء: مصر تدعم لبنان بشكل كامل
مجلس الوزراء يوافق على 12 قرارًا جديدًا.. إليك التفاصيل الكاملة
قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه
مدبولي: مصر سباقة دائما في دعم القضية.. والشعب الفلسطيني يعلم الدور المصري
كل ما تحتاج معرفته عن انتخابات النواب 2025.. مقاعد ونظام وتركيبة جديدة
ميلوني: رد فعل إسرائيل تجاوز الحد ولا يمكننا الصمت إزاء مقتل الأبرياء
الإسباني خافيير روخاس حكمًا لمُواجهة الأهلي ضد بيراميدز.. تفاصيل
وزير الطاقة الإسرائيلي: لا دولة بين البحر والنهر سوى دولة الشعب اليهودي
كل ما تحتاج معرفته عن انتخابات النواب 2025.. مقاعد ونظام وتركيبة جديدة

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2025، تتجه الأنظار إلى التفاصيل القانونية التي حددها المشرع بشأن تشكيل المجلس، وعدد المقاعد، وشروط الترشح، في ظل توجه الدولة نحو تحقيق تمثيل عادل وشامل لكافة الفئات.

وينص قانون مجلس النواب، في مادته الأولى، على أن المجلس يتشكل من 568 عضوًا منتخبًا بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، بالإضافة إلى نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.

نظام الانتخاب.. فردي وقوائم

ينقسم النظام الانتخابي لمجلس النواب إلى شقين:

النظام الفردي: يتم تقسيم الجمهورية إلى عدد من الدوائر لانتخاب النواب بالنظام الفردي.

نظام القوائم: تُخصص 4 دوائر للقوائم، اثنتان منها بـ42 مقعدًا لكل منهما، واثنتان بـ100 مقعد لكل منهما.

ويحدد قانون خاص مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها.

شروط القوائم.. تمثيل متوازن

يشترط القانون أن تتضمن كل قائمة عددًا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوبة في الدائرة، إضافة إلى نفس العدد من الاحتياطيين، مع الالتزام بتمثيل فئات بعينها:

في القوائم المخصصة لـ42 مقعدًا:

3 مسيحيين

2 من العمال والفلاحين

2 من الشباب

1 من ذوي الإعاقة

1 من المصريين بالخارج

21 امرأة على الأقل

في القوائم المخصصة لـ100 مقعد:

9 مسيحيين

6 من العمال والفلاحين

6 من الشباب

3 من ذوي الإعاقة

3 من المصريين بالخارج

50 امرأة على الأقل

ويشترط أن يتم تمثيل هذه الفئات في كل من القوائم الأساسية والاحتياطية، وإلا تُرفض القائمة.

المرشحون.. أحزاب ومستقلون

ويتيح القانون أن تضم القائمة مرشحين من أكثر من حزب، أو مستقلين، أو مزيجًا بين الطرفين، بشرط توضيح الانتماء السياسي لكل مرشح في أوراق الترشح.

وتأتي هذه الترتيبات في إطار حرص الدولة على تعزيز التعددية السياسية وضمان تمثيل كل الفئات تحت قبة البرلمان، بما يعكس التنوع المجتمعي ويعزز النزاهة الانتخابية.

مجلس النواب 2025 الاستحقاق الانتخابي التفاصيل القانونية قانون مجلس النواب الاقتراع العام السري المباشر

