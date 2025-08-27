قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلافات النسب .. القبض على المتهم بإنهاء حياة «عديله» في الشرابية بالقاهرة
تجديد البطاقة أونلاين في بيتك.. الخطوات والأسعار
براد بيت وخواكين فينيكس|نجوم هوليوود يدعمون فيلم «صوت هند رجب» قبل عرضه العالمي بمهرجان فينيسيا
الاحتلال يقتحم نابلس.. إخلاء عائلات بالقوة وتحويل منازل إلى سكنات عسكرية
الصحة: حريصون على تسخير أدوات التحول الرقمي لبناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة
بنداري: نسبة المشاركة في جولة الإعادة بإنتخابات الشيوخ تعكس التزام المواطن المصري
نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط.. وإذا أرادت واشنطن إدارة غزة سأوافق على الفور
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: نتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني.. قضايا إقليمية واقتصادية على الطاولة
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
بنداري: نسبة المشاركة في جولة الإعادة بإنتخابات الشيوخ تعكس التزام المواطن المصري

محمود محسن

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام سير عملية التصويت في جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تُجرى في 5 دوائر فقط على مستوى الجمهورية.

وأضاف بنداري، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ عدد اللجان الفرعية المشمولة بالإعادة يبلغ 1667 لجنة، وقد تم تجهيزها بالكامل من الناحية اللوجستية لتيسير العملية الانتخابية على المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، مشيرًا إلى أن الهيئة دعمت بعض اللجان بأوراق إضافية نظرًا للكثافة التصويتية الملحوظة في بعض المناطق.

وتابع، أن قصر جولة الإعادة على خمس دوائر فقط لا يُعد مؤشراً على ضعف الإقبال، بل يُعبر عن قوة المنافسة وارتفاع الوعي لدى الناخبين، وهو ما انعكس في قلة عدد الأصوات المتبقية التي لم تُحسم في الجولة الأولى.

وفيما يخص مواعيد إعلان النتائج، أوضح بنداري أن عملية التصويت ستستمر حتى الساعة 9 مساءً، وبعدها تبدأ أعمال الحصر العددي داخل اللجان الفرعية، تليها مراجعة المحاضر وإعداد تقرير شامل بالأرقام النهائية لعرضه على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدًا لإصدار القرار بإعلان الفائزين.

وذكر، أن نسبة المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ، رغم التحديات السياسية والاقتصادية المحيطة، تؤكد التزام المواطن المصري بدوره الوطني، كما تُثبت قدرة الدولة المصرية على تنفيذ استحقاقاتها الدستورية في توقيتات دقيقة.

بعد زيادة الشكاوى.. تحقيق أمريكي عاجل في أعطال محركات هوندا وأكيورا

فوائد خل الثوم وطريقة تحضيره في المنزل

تسلا سايبرتراك تتحول إلى قنبلة موقوتة وتقتل سائقها

الكشف عن الملصقات الرسمية لفيلم "ضي" قبل طرحه في دور العرض يوم 3 سبتمبر

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

