بنداري: نسبة المشاركة في جولة الإعادة بإنتخابات الشيوخ تعكس التزام المواطن المصري

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام سير عملية التصويت في جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تُجرى في 5 دوائر فقط على مستوى الجمهورية.

وأضاف بنداري، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ عدد اللجان الفرعية المشمولة بالإعادة يبلغ 1667 لجنة، وقد تم تجهيزها بالكامل من الناحية اللوجستية لتيسير العملية الانتخابية على المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، مشيرًا إلى أن الهيئة دعمت بعض اللجان بأوراق إضافية نظرًا للكثافة التصويتية الملحوظة في بعض المناطق.

وتابع، أن قصر جولة الإعادة على خمس دوائر فقط لا يُعد مؤشراً على ضعف الإقبال، بل يُعبر عن قوة المنافسة وارتفاع الوعي لدى الناخبين، وهو ما انعكس في قلة عدد الأصوات المتبقية التي لم تُحسم في الجولة الأولى.

وفيما يخص مواعيد إعلان النتائج، أوضح بنداري أن عملية التصويت ستستمر حتى الساعة 9 مساءً، وبعدها تبدأ أعمال الحصر العددي داخل اللجان الفرعية، تليها مراجعة المحاضر وإعداد تقرير شامل بالأرقام النهائية لعرضه على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدًا لإصدار القرار بإعلان الفائزين.

وذكر، أن نسبة المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ، رغم التحديات السياسية والاقتصادية المحيطة، تؤكد التزام المواطن المصري بدوره الوطني، كما تُثبت قدرة الدولة المصرية على تنفيذ استحقاقاتها الدستورية في توقيتات دقيقة.