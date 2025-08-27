قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تعيين 48 مندوبة مساعدة بمجلس الدولة.. والقاضيات يحلفن اليمين خلال أيام

إسلام دياب

أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهورى رقم 447 لسنة 2025 بتعيين 48 مندوبة مساعدة بمجلس الدولة من دفعة 2021، وذلك لأول مرة.

تعيين 48 مندوبة مساعدة بمجلس الدولة 

ويمثل هذا القرار تحولًا نوعيًا فى تاريخ المجلس منذ تأسيسه، حيث تعد هذه الدفعة هى الأولى التى تضم سيدات يتولين العمل القضائى بالمجلس بعد قبول قاضيات من هيئات اخرى، بما يعكس التزام الدولة بدعم تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها فى الهيئات القضائية العليا.

وجاءت هذه الخطوة عقب اجتياز المرشحات كافة مراحل الفحص والمراجعة التى أقرها المجلس الأعلى لمجلس الدولة، ووفقًا للمعايير القانونية والدستورية المقررة، تأكيدًا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

ومن المقرر أن تؤدى القاضيات الجدد وأعضاء الدفعة حلف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة خلال أيام، تمهيدًا لمباشرة مهامهن فى مختلف دوائر المجلس، ضمن استراتيجية تستهدف تجديد الدماء وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.

مجلس الدولة رئيس الجمهورية مندوبة مساعدة القاضيات اليمين القانونية

