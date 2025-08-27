بعد تصريحات الشباب والرياضة.. عقوبات التعصب الكروي بالقانون

أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة من عام 2019 وهي تعمل على تعديل قانون الرياضة، 71لسنة 2017، وأن ذلك لأن هذا القانون كان به بعض المشكلات وبحمد من الله تمت الموافقة على القانون الجديد.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج”من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن تعديل القانون كان من أجل مواجهة التعصب والتشجيع الرياضي والروح الرياضية بجميع المنافسات الرياضية، ودعم الأندية الرياضية الشعبية.

ولفت إلى أن هناك عقوبات صارمة لمن يتجاوز أو يتعصب رياضيًا، وأن ذلك من أجل الحفاظ على الروح الرياضية، وأن التعديلات الجديدة للقانون سينتج عنها طفرة كبيرة في جميع الألعاب.

عقوبة التعصب الكروى

وتصدى قانون الرياضة لظاهرة التعصب الكروى ، حيث نصت المادة 85 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.

ونصت المادة 89 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر".