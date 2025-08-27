الإسماعيلية.. توفير التجهيزات اللوجستية بلجان الإعادة للشيوخ لسهولة تصويت المواطنين

أكد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، انتظام سير عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية انطلقت منذ الساعة التاسعة صباحًا في اليوم الأول، وتُجرى داخل 135 لجنة انتخابية موزعة على مختلف المراكز والمدن.

وأضاف في لقاء مع أسماء خليل مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أنه جرى تجهيز كافة المقار الانتخابية من الناحية اللوجستية، بما يشمل توفير مظلات للانتظار وكراسي متحركة لذوي الهمم، إلى جانب التأكد من تلبية جميع احتياجات السادة القضاة لضمان انسيابية العملية.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة لم تتلقَ أي شكاوى تُذكر منذ بدء التصويت، مؤكدًا أن العملية تسير بشكل منظم وهادئ، وهو ما عكسته أيضًا التجربة الأولى في الجولة السابقة، حيث التزم المواطنون بالسلوك الحضاري أمام اللجان، ولم تُسجَّل أية مخالفات أو مشكلات تُذكر.

وتابع، أن محافظة الإسماعيلية تعد واحدة من بين 5 محافظات تُجرى فيها جولة الإعادة، حيث يتنافس مرشحان على مقعد واحد، موضحًا أن الاستعدادات لهذه الجولة بدأت منذ أكثر من أسبوعين، وشملت تنسيقًا كاملاً بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان خروج الانتخابات في صورة مشرفة تليق بالمواطن المصري والدولة المصرية.