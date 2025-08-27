إخماد نيران حريق هائل بمصنع قطن بسمنود وإصابة 7 بالاختناق.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل التهمت نيرانه مصنع القطن بقرية الراهبين إثر ماس كهربائي مفاجىء وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحريق



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة حريق هائل بمصنع القطن بقرية الراهبين بنطاق دائرة المركز .

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب5 سيارات مطافىء لإخماد نيران حريق مما أسفر عن سقوط 7 حالات إصابة بالاختناق .

سقوط 7 مصابين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.