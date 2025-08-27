قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تطالب بسحب تقرير الأمم المتحدة لحالة المجاعة في غزة
مجلس الأهلي يفتتح مجمع حمام السباحة بفرع زايد
الوطنية للانتخابات: لا شكاوى في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ
أحمد زاهر لـ ابنته: إن شاء الله تكسري الدنيا
إعلام إسرائيلي: محادثات سرية بين تل أبيب ودمشق تثير مخاوف في لبنان
برشلونة يعلن إعارة حارسه لمدة موسم.. تفاصيل
لدعم تدريب وتأهيل الشباب.. محافظ قنا يبحث سبل التعاون مع رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات
رسالة قوية.. مدبولي: مصر تدعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه
من الترند إلى تهمة خطيرة.. القصة الكاملة للتحفظ على أموال أوتاكا طليق هدير عبد الرازق
"الناس فاهمة غلط".. خبير تربوي يصحح 6 مفاهيم مغلوطة عن البكالوريا المصرية
أحمد موسى: لا يمكن تحميل مصر عبء استقبال اللاجئين وحدها
تحذير عاجل من أحمد موسى بشأن موجات التهجير غير الشرعية .. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب الفلاحين: 2350 جنيها لأردب القمح يسهم في زيادة المساحات المزروعة

حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين
حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين
شيماء مجدي

رحب حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين وعضو لجنة التسويق الاعلامي بصندوق التأمين علي الماشيه بموافقة مجلس الوزراء اليوم علي وضع سعر مجزي لتوريد محصول القمح لموسم 2025-2026 وكذلك الموافقه علي وضع اسعار مناسبه لمحصولي القصب والبنحر، لافتا أن الأسعار الموضوعه توافق التغيرات الاقتصادية الحاليه.

واضاف ابوصدام  أن مجلس الوزراء وافق اليوم على أسعار توريد محاصيل القمح والقصب وبنجر السكر خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وجاءت أسعار توريد أردب القمح لموسم 2025/2026 وفقا لدرجات النظافة كالتالي: (2250 -2300 -2350) جنيه / أردب على التوالي لدرجات النظافة (22.5 – 23 -23.5).
كما وافق مجلس الوزراء على أن يكون سعر توريد قصب السكر لموسم 2025/2026 بواقع 2500 جنيه للطن، وأن يكون سعر توريد بنجر السكر لموسم 2025/2026 بواقع 2000 جنيه.

واشار عبدالرحمن إلي أن الأسعار الموضوعه تطابق المتغيرات الاقتصادية الحاليه وموضوعه بعنايه لخدمة اهداف الدوله وزيادة مساحات المحاصيل الاستراتيجية والحد من محاصيل أخري كما يعزز هذا التوجه الأمن الغذائي محليا ويحقق مكاسب معقوله للمزارعين ويتماشي مع رؤية الدوله 2030.

وأكد عبدالرحمن أن وضع اسعار المحاصيل الزراعية قبل موعد الزراعه بوقت كاف يعطي فرصه للمزارعين في اختيار المحصول الانسب لهم ويحقق العداله لهم ويقضي علي ظاهرة التذمر من الأسعار لأن من يزرع وهو يعرف السعر لا يحق له التذمر بعد ذلك 
مؤكدا أن سياسة وضع سعر للمحاصيل الاساسيه قبل زراعتها بوقت كاف سياسه حميده تؤدي إلي زيادة مساحات هذه المحاصيل وعدم خسارة المزارعين وتحقيق الرضا العام.

حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين مجلس الوزراء محصول القمح بنجر السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

ترشيحاتنا

ميتا

هل تلغي "ميتا" خاصية الحظر؟ حقيقة الشائعات التي أرعبت مستخدمي فيسبوك وواتساب وإنستجرام

آبل

آبل تقاضي موظفاً سابقاً بتهمة تسريب أسرار تجارية خطيرة لشركة أوبو الصينية

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم.. انخفاض جديد في أسعار هذه الفئات

بالصور

صدمة الحلقة الأخيرة من Just" You".. سارة بين الصدمة والخيال

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

صبا مبارك رفقة كريم فهمى وزوجته

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

خالد عليش
خالد عليش
خالد عليش

بسمة بوسيل تتصدر التريند بسبب "حلم".. وأغنيات الألبوم تتصدر قوائم الاستماع

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد