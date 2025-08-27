نقيب الفلاحين: 2350 جنيها لأردب القمح يسهم في زيادة المساحات المزروعة

رحب حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين وعضو لجنة التسويق الاعلامي بصندوق التأمين علي الماشيه بموافقة مجلس الوزراء اليوم علي وضع سعر مجزي لتوريد محصول القمح لموسم 2025-2026 وكذلك الموافقه علي وضع اسعار مناسبه لمحصولي القصب والبنحر، لافتا أن الأسعار الموضوعه توافق التغيرات الاقتصادية الحاليه.

واضاف ابوصدام أن مجلس الوزراء وافق اليوم على أسعار توريد محاصيل القمح والقصب وبنجر السكر خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وجاءت أسعار توريد أردب القمح لموسم 2025/2026 وفقا لدرجات النظافة كالتالي: (2250 -2300 -2350) جنيه / أردب على التوالي لدرجات النظافة (22.5 – 23 -23.5).

كما وافق مجلس الوزراء على أن يكون سعر توريد قصب السكر لموسم 2025/2026 بواقع 2500 جنيه للطن، وأن يكون سعر توريد بنجر السكر لموسم 2025/2026 بواقع 2000 جنيه.

واشار عبدالرحمن إلي أن الأسعار الموضوعه تطابق المتغيرات الاقتصادية الحاليه وموضوعه بعنايه لخدمة اهداف الدوله وزيادة مساحات المحاصيل الاستراتيجية والحد من محاصيل أخري كما يعزز هذا التوجه الأمن الغذائي محليا ويحقق مكاسب معقوله للمزارعين ويتماشي مع رؤية الدوله 2030.

وأكد عبدالرحمن أن وضع اسعار المحاصيل الزراعية قبل موعد الزراعه بوقت كاف يعطي فرصه للمزارعين في اختيار المحصول الانسب لهم ويحقق العداله لهم ويقضي علي ظاهرة التذمر من الأسعار لأن من يزرع وهو يعرف السعر لا يحق له التذمر بعد ذلك

مؤكدا أن سياسة وضع سعر للمحاصيل الاساسيه قبل زراعتها بوقت كاف سياسه حميده تؤدي إلي زيادة مساحات هذه المحاصيل وعدم خسارة المزارعين وتحقيق الرضا العام.