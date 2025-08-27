قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

موعد بدء التقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم 2025 .. تتزايد معدلات البحث من قبل المستأجرين عن موعد وطريقة التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم والأوراق المطلوبة، خصوصًا بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق منصة إلكترونية مخصّصة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على شقق بديلة.

موعد بدء التقديم على الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم 2025

وزارة الإسكان أفادت في بيان رسمي، بأن المنصة الإلكترونية ستُفتح رسميًا ابتداءً من أول أكتوبر المقبل، وتستمر ثلاثة أشهر كاملة، ليتمكن المستأجرون من تسجيل رغباتهم من دون تعقيدات.

تأتي هذه الخطوة مختلفة عن برامج الإسكان الاجتماعي المعتادة، إذ لا تشترط حدًا أقصى للسن أو مقدمات مالية أو ضمانات بنكية، حيث ستكون الوحدة السكنية المؤجرة نفسها هي الضامن الأساسي.

مي عبد الحميد - الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

قانون الإيجار القديم

الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم 2025

  • يجب أن يقدم الطلب المستأجر الأصلي أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار.
  • صورة من عقد الإيجار الأصلي.
  • إثبات استمرار العلاقة الإيجارية وفقًا للعقد.
  • تعهد بإخلاء الوحدة المستأجرة الحالية عند استلام الوحدة الجديدة.
  • صورة لبطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد «للزوج والزوجة”.
  • شهادات ميلاد الأطفال القُصر وبطاقاتهم القومية إذا كانوا بالغين.
  • قسيمة الزواج أو الطلاق حسب الحالة الشخصية.
  • أو شهادة وفاة الزوج وإشهاد الوراثة في حالة الوفاة.
  • بالنسبة إلى ذوي الهمم تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية.
الإيجار القديم

شروط التقديم على الوحدات البديلة لسكان الإيجار القديم 2025

  • يجب أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.
  • تقديم عقد الإيجار القديم كضمان أساسي.
  • بطاقة الرقم القومي سارية.
  • مستند يوضح الدخل أو المعاش.
  • استكمال أي أوراق إضافية تطلبها الوزارة بعد مراجعة الطلب.
