بعد الإفراج عنه.. أحمد عبد القادر ميدو: شكرًا رئيس مصر البطل.. طول عمرنا إيد واحدة ضد الشر

تصدر اسم البطل المصري أحمد عبد القادر ميدو، قائمة التريند بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما قام بالتصدي لمحاولات حصار السفارات المصرية بالخارج، على يد بعض الخونة والعملاء.

وقدم ميدو الشكر لجميع من سانده، من الحكومة والشعب المصري في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتب ميدو : “شكرا شعب مصر العظيم الأبطال اللي طول عمرنا إيد واحدة ضد كل أهل الشر".



وأضاف البطل المصري: "شكرا رئيس مصر البطل… شكرا وزير خارجية مصر الصعيدي الجدع… شكرا رموز مصر الأوفياء".



واستنكرت سفارة دولة روسيا بالقاهرة، واقعة الاعتداء على المواطن المصري أحمد عبد القادر ميدو على يد عناصر الشرطة البريطانية.

وجاء في منشور للسفارة عبر صفحتها على “فيسبوك”: “في لندن، قامت الشرطة بضرب الوطني المصري أحمد عبد القادر بوحشية خلال احتجاجه على الأنشطة الإجرامية للإرهابيين المتمركزين هناك، والذين سببوا الكثير من الأذى لمصر”.

وتابعت: “السلطات البريطانية ترعى علنا الجماعات الإرهابية المحظورة في الدول العربية، تمامًا كما تدعم بكل الوسائل النازيين الجدد الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا”.

وأفرجت السلطات البريطانية، فجر اليوم؛ عن أحمد عبد القادر ميدو، رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، بعد توقيفه مؤقتا في لندن على خلفية مواقفه المؤيدة للسفارات المصرية في عدد من الدول الأوروبية.