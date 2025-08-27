قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكر للرذيلة تحت لافتة نادي صحي.. القصة الكاملة لسقوط إمبراطورية المتعة الحرام في قلب الإسكندرية
والدة فرح شعبان ترتدي ثوب التخرج نيابة عنها في لحظة مؤثرة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق بوابتي حزما شمال شرق القدس
برلماني: زيارة رئيس الإمارات إلى القاهرة تعزز التعاون الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة بين البلدين
رابطة الأندية تعلن أفضل 4 أهداف في الجولة الرابعة من الدوري المصري
الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن أرض فرع 6 أكتوبر
مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعودون إلى إيران
كيف نحتفل بمولد النبي؟.. عمرو الورداني: لا يقتصر على القصائد والإنشاد
بعد الإفراج عنه.. أحمد عبد القادر ميدو: شكرًا رئيس مصر البطل.. طول عمرنا إيد واحدة ضد الشر
تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة فيهين في كأس ألمانيا
بعد قرار الحكومة.. إنشاء إدارة الإيجار والسكن البديل لتلقي طلبات المستأجرين
عبير الشربيني: الصحراء الغربية منطقة واعدة لاكتشاف البترول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد الإفراج عنه.. أحمد عبد القادر ميدو: شكرًا رئيس مصر البطل.. طول عمرنا إيد واحدة ضد الشر

بعد الإفراج عنه..أحمد عبد القادر ميدو يعلق : شكرًا رئيس مصر البطل.. طول عمرنا إيد واحدة ضد الشر
بعد الإفراج عنه..أحمد عبد القادر ميدو يعلق : شكرًا رئيس مصر البطل.. طول عمرنا إيد واحدة ضد الشر
علا محمد

تصدر اسم البطل المصري أحمد عبد القادر ميدو، قائمة التريند بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما قام بالتصدي لمحاولات حصار السفارات المصرية بالخارج، على يد بعض الخونة والعملاء.

وقدم ميدو الشكر لجميع من سانده، من الحكومة والشعب المصري في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتب ميدو : “شكرا شعب مصر العظيم الأبطال اللي طول عمرنا إيد واحدة ضد كل أهل الشر".


وأضاف  البطل المصري: "شكرا رئيس مصر البطل… شكرا وزير خارجية مصر الصعيدي الجدع… شكرا رموز مصر الأوفياء".


واستنكرت سفارة دولة روسيا بالقاهرة، واقعة الاعتداء على المواطن المصري أحمد عبد القادر ميدو على يد عناصر الشرطة البريطانية.

وجاء في منشور للسفارة عبر صفحتها على “فيسبوك”: “في لندن، قامت الشرطة بضرب الوطني المصري أحمد عبد القادر بوحشية خلال احتجاجه على الأنشطة الإجرامية للإرهابيين المتمركزين هناك، والذين سببوا الكثير من الأذى لمصر”.

وتابعت: “السلطات البريطانية ترعى علنا الجماعات الإرهابية المحظورة في الدول العربية، تمامًا كما تدعم بكل الوسائل النازيين الجدد الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا”.

وأفرجت السلطات البريطانية، فجر اليوم؛ عن أحمد عبد القادر ميدو، رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، بعد توقيفه مؤقتا في لندن على خلفية مواقفه المؤيدة للسفارات المصرية في عدد من الدول الأوروبية.

البطل المصري أحمد عبد القادر ميدو حصار السفارات المصرية بالخارج سفارة دولة روسيا بالقاهرة لندن المواطن المصري أحمد عبد القادر ميدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

أعضاء الشبكة

المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية ورئيس هيئة الأوقاف يبحثان الاستغلال الأمثل للأراضي الوقفية لإقامة مشروعات سكنية وخدمية

إسرائيل

صادرات الفحم الإسرائيلية تثير الغضب في جنوب إفريقيا

اجتماع وزيرة التنمية المحلية

البيئة والتنمية المحلية تتعاونان مع برنامج الأمم المتحدة لتعزيز المدن الخضراء والمحميات النموذجية

بالصور

تخطى الـ 200 ألف جنيه .. هنا الزاهد تستعرض جمالها عبر انستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

صدمة الحلقة الأخيرة من Just" You".. سارة بين الصدمة والخيال

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

صبا مبارك رفقة كريم فهمى وزوجته

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

خالد عليش
خالد عليش
خالد عليش

فيديو

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد