فن وثقافة

هدى زاهر تدعم ابنتها : ربنا معاكي يابنت قلبي

ليلى زاهر
ليلى زاهر
يارا أمين

حرصت هدى زاهر، على دعم ابنتها ليلى أحمد زاهر على مسلسلها الجديد الجديد “ماتراه ليس كما يبدو”، ونشرت البوستر الرسمي للمسلسل على صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام وعلقت عليه قائلة: "بسم اللّٰه الرحمن الرحيم “إنا فتحنا لك فتحا مبينا”، ربنا معاكي يا بنت قلبي الدور كان صعب جدا وكنت خايفه عليكي منه، بس اثبتيلي انك قد اي صعب وده لانك شاطره
وموهوبه ومجتهده، مبروك يا عروستي الحلوة مستنياكي على نار زيي زي جمهورك بالظبط".

وكشفت الفنانة ليلي أحمد زاهر، تفاصيل شخصيتها في حكاية "هند" التي تعرض ضمن حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" علي قناة Dmc ومنصة Watch it الرقمية، بدءا من يوم السبت المقبل 30 اغسطس الجاري.

وشاركت ليلي أحمد زاهر صورة مع هند عبدالله مؤلفة العمل وبطلة حكاية هند الحقيقية علي حسابها علي "انستجرام" وقالت: "البطلة اللي أنا متصورة معاها دي مش بس مؤلفة مسلسلي الجديد، دي هند البطلة اللي أنا بعمل شخصيتها وبنحكي حكايتها الصعبة جدا والمؤلمة جدا جدا".

وأضافت: “هند مرت بتجربة مش سهل أن أي حد يخرج منها بخير، لكن هي عدت وركزت في اللي بتحبه وحولت معانتها لقصة مسلسل أنا محظوظة إني بعمله علشان يكون قصة نساعد بيها بنات تانية”.

واختتمت: “أنا أسفة إنك مريتي بالوجع ده، وفخورة بيكي أوي إنك عديتيه.. ويا رب حياتك كلها تبقى فرح وسعادة ونجاحات زي ما تستحقي، متحمسة قوي تشوفوا قصة هند ويا رب تعجبكم”.

هدى زاهر ليلى أحمد زاهر أحمد زاهر ماتراه ليس كما يبدو إنستجرام

«ما تراه ليس كما يبدو»|خيانة وأسرار وإدمان.. بسمة داود تصدم جمهورها في الحلقة الأخيرة من «انت وحدك»

بسمة داود

الزبيب للرضع.. تعرف على فوائده وأضراره

تارا عماد: بكيت في بروفة الماسك قبل تصوير الحلقة الأخيرة من Just You

