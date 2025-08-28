الورقة الرابحة.. إعلامي كويتي يكشف تفاصيل انتقال كهربا إلى القادسية

أكد الناقد الرياضي الكويتي رياض عواد أن نادي القادسية الكويتي قد نجح في ضم اللاعب المصري محمود كهربا، نجم النادي الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد.



وأوضح رياض عواد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن كهربا يتمتع بشعبية كبيرة في الكويت، ويحظى بتقدير جماهيري واسع، خاصة بين مشجعي القادسية الذين يميلون لتشجيع النادي الأهلي.



وتابع رياض عواد، أن كهربا يمتلك مستوى فنيًا مميزًا وخبرة كبيرة، مما يجعله "الورقة الرابحة" للفريق في الموسم الجديد.

وأضاف أن اللاعب أثبت جدارته في كل الأندية التي لعب لها، وهو ما يجعله إضافة قوية للقادسية.

وأشار رياض عواد، إلى أن عودة كهربا للدوري الكويتي هي بمثابة عودة للاعب المصري القوي، مُذكرًا بمسيرة النجمين عمرو زكي وعمرو سماكة، مشددًا على أن النجم حسن شحاتة هو أفضل من ترك بصمة لا تُمحى في الدوري الكويتي.

واختتم عواد حديثه بالتأكيد على أن الكويت دولة مُحبة للاعب المصري، وهو ما سيساعد كهربا على تحقيق النجاح مع فريقه الجديد.