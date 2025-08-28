قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عائلات المحتجزين تهدد بتصعيد "يزلزل اسرائيل" واحتجاج حاسم أمام منزل نتنياهو
خناقة بين الشناوي وشوبير على حراسة مرمى الأهلي.. هل تؤثر على مصير ريبيرو؟
قلبها كان خارج الجسم.. عميد معهد القلب الأسبق يروي تفاصيل تنفيذه عملية نادرة
الإسماعيلي في اختبار صعب.. غموض حول مشاركة عبدالله جمال أمام غزل المحلة
30 صاروخًا في 15 ثانية.. شاهد قوة الردع وأسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية |فيديو
أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس
بعده لقاءه بنظيره الأمريكي.. وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية
حماس ترحب ببيان أعضاء مجلس الأمن.. وتدعو لخطوات عملية لردع الاحتلال
مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي: الرشاش المتعدد منتج مصري 100% ونتاج للبحث والتطوير
جمال شعبان: الإعلامي عاطف كامل مات بسبب الزعل
الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بعد اتهامات بمخالفات في أرض الفرع الجديد| تفاصيل
الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت في إعادة الشيوخ.. والنتيجة 4 سبتمبر
الورقة الرابحة.. إعلامي كويتي يكشف تفاصيل انتقال كهربا إلى القادسية

رباب الهواري

أكد الناقد الرياضي الكويتي رياض عواد أن نادي القادسية الكويتي قد نجح في ضم اللاعب المصري محمود كهربا، نجم النادي الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد.


وأوضح رياض عواد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن كهربا يتمتع بشعبية كبيرة في الكويت، ويحظى بتقدير جماهيري واسع، خاصة بين مشجعي القادسية الذين يميلون لتشجيع النادي الأهلي.


وتابع رياض عواد، أن كهربا يمتلك مستوى فنيًا مميزًا وخبرة كبيرة، مما يجعله "الورقة الرابحة" للفريق في الموسم الجديد. 

وأضاف أن اللاعب أثبت جدارته في كل الأندية التي لعب لها، وهو ما يجعله إضافة قوية للقادسية.

وأشار رياض عواد، إلى أن عودة كهربا للدوري الكويتي هي بمثابة عودة للاعب المصري القوي، مُذكرًا بمسيرة النجمين عمرو زكي وعمرو سماكة، مشددًا على أن النجم حسن شحاتة هو أفضل من ترك بصمة لا تُمحى في الدوري الكويتي.

واختتم عواد حديثه بالتأكيد على أن الكويت دولة مُحبة للاعب المصري، وهو ما سيساعد كهربا على تحقيق النجاح مع فريقه الجديد.

