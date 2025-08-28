سقوط 9 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في الصف

ألقت قوات أمن الجيزة، القبض على 9 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في الصف، جنوب المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط عددا من الأشخاص، في التنقيب عن الآثار بمنطقة الصف.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على 9 أشخاص، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر، كما عُثر على شواهد للحفر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.