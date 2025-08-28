قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غيابات عديدة تواجه الأهلي بمواجهة بيراميدز
وزير الزراعة اللبناني من الإسكندرية: مصر رائدة في التكنولوجيا الزراعية وداعمة لصغار المزارعين
لا حاجة للإبر في التشخيص .. كيف تعرف إذا كنت مصابًا بالسكري؟ |فيديو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم
كارثة الكل بيقع فيها .. "الصحة" تحذر من تخزين الطعام في الثلاجة لفترة طويلة
اليوم .. سحب قرعة دوري أبطال أوروبا
قبل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي بالمدارس العام المقبل |7 معلومات عنها الآن
نيابة الأموال العامة .. آخر التطورات حول أرض نادي الزمالك بأكتوبر
أنغام باكية : كان كل خوفي أسيب ولادي… ودعواتكم كانت دوائي
مقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين في قصف مدفعي على مدينة الفاشر شمال دارفور
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لا حاجة للإبر في التشخيص .. كيف تعرف إذا كنت مصابًا بالسكري؟ |فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع التقدّم المذهل في تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبحت المفاجآت الطبية تتوالى بوتيرة متسارعة، ما يفتح آفاقًا جديدة في عالم التشخيص والعلاج. 

وفي هذا السياق، فجر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بطريقة غير تقليدية لتشخيص مرض السكر دون الحاجة إلى "شكشكة" الإبر أو سحب الدم، بل عبر التنفس في كيس فقط.

الذكاء الاصطناعي في خدمة الطب

أكد الدكتور جمال شعبان خلال حلقته من برنامج "قلبك مع جمال شعبان"، أن الذكاء الاصطناعي بات يلعب دورًا محوريًا في تسهيل الإجراءات الطبية وتشخيص الأمراض بدقة وسرعة.

 ومن أبرز هذه الابتكارات، طريقة جديدة لتشخيص مرض السكري تعتمد فقط على تحليل هواء الزفير الذي يخرجه المريض داخل كيس مخصص.

لا حاجة للإبر بعد اليوم: التشخيص من خلال النفس

صرّح الدكتور شعبان أن التقنية الجديدة تتيح تشخيص مرض السكر خلال دقائق معدودة، ومن دون الحاجة إلى أدوات تقليدية كالإبر أو تحليل الدم، وهي تقنية مثالية خاصةً للأطفال أو المرضى الذين يعانون من رهاب التحاليل والشكشكة.

وأضاف:"نتمنى أن تصل هذه التقنية إلى مصر قريبًا، فهي بمثابة رحمة حقيقية للمرضى، وخاصةً الصغار الذين يواجهون صعوبة في الإجراءات الطبية التقليدية".

من زراعة قلب خنزير إلى تشخيص بالتنفس

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد؛ فقد تطرق الدكتور جمال شعبان أيضًا إلى تطورات مدهشة في مجال زراعة الأعضاء، منها نجاح تجربة زراعة رئة خنزير في مريض متوفى دماغيًا، والتي أظهرت تحسنًا في وظائف الرئة البشرية. ويُعد هذا تطورًا كبيرًا بعد التجربة السابقة التي تم فيها نقل قلب خنزير لإنسان عاش به لمدة شهرين.

كيف تعمل تقنية التشخيص بالتنفس؟

تعتمد هذه التقنية الحديثة على تحليل المكونات الكيميائية الموجودة في هواء الزفير الصادر من الشخص، حيث يكتشف الذكاء الاصطناعي أنماطًا معينة في الجزيئات الطيّارة التي تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. ويُستخدم في هذا التحليل جهاز صغير مزوّد بحساسات متطورة قادرة على التقاط هذه الإشارات الحيوية وتحليلها لحظيًا.

 في أنفاسك. 

وإذا وصلت هذه التقنية إلى مصر كما يأمل الدكتور جمال شعبان، فإنها ستكون نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية، خاصةً للأطفال والمرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

تشخيص السكر مرض السكر جمال شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

صورة ارشيفية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم

ترشيحاتنا

ميرهان حسين

على متن يخت .. ميرهان حسين تشارك جمهورها لقطات من العطلة الصيفية

محمد ثروث

محمد ثروت يحيي احتفالية مولد النبوي الشريف بالأوبرا

ياسمين صبري

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها من الجيم

بالصور

إطلالة نسرين طافش تشعل الساحل الشمالي برقصها على "حبة روقان"

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد