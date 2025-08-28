شباب ورياضة الاسكندرية تناقش استعدادات الأندية لتوفيق أوضاعها

عقدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع وكيل المديرية للرياضة ومدير إدارة الهيئات ومدير الشؤن القانونية ومدير مكتب وكيل الوزارة ومعاون المديريه للرياضة ومديري فروع الشباب والرياضة ومدير شؤن المجالس، لمناقشة توجهه تطبيق قانون الرياضة الجديد وتعديلاته، وفتح حوار موسع حول آليات تطبيق اللوائح المنظمة للعمل داخل الأندية.

وخلال الاجتماع، استعرضت “الشريف” أبرز محاور قرار وزير الشباب والرياضة رقم (171) لسنة 2025، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (71) لسنة 2017، مؤكدة أن هذه التعديلات جاءت لتواكب التطورات التي تشهدها المنظومة الرياضية المصرية، وتدعم مبدأ الحوكمة والشفافية في إدارة الأندية والهيئات الشبابية والرياضية.

كما تطرقت جلسة النقاش إلى اللوائح المنظمة للعمل الرياضي، وآليات تفعيلها داخل الأندية ، مع توضيح دور كل فرع من فروع الشباب والرياضة في متابعة التنفيذ ميدانيًا، وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم للأندية خلال مرحلة توفيق الأوضاع.

وأكدت “الشريف” أن المديرية مستمرة في عقد لقاءات وورش عمل مع مختلف الجهات المعنية للتوعية بالقانون الجديد، والعمل على حل أي إشكاليات قد تطرأ خلال التنفيذ، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو بناء بيئة رياضية أكثر استقرارًا وتنظيمًا، تسهم في تحقيق رؤية الدولة في تطوير قطاع الشباب والرياضة.

وقالت الشريف “نحن نعمل على أن تكون الإسكندرية نموذجًا ناجحًا في تطبيق القانون”