تعاون بين مصر الخير و أكاديمية السادات في تحقيق التنمية المستدامة

وقعت مؤسسة مصر الخير، بروتوكول تعاون مع "أكاديمية السادات للعلوم الادارية" بهدف تعزيز دور المنظمات الأهلية وإسهامهاتها في تحقيق التنمية المستدامة،وذلك بحضور الدكتور محمد صالح هاشم ريس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير والدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات بمؤسسة مصر الخير والدكتور مسعد رضوان عميد كلية العلوم الإدارية , تمتد مدة تنفيذ البروتوكول الموقع بين المؤسسة والأكاديمية، إلى عامين ويستمر تنفيذ الأهداف حتى 30 يونيه 2027.



ويهدف البروتوكول المشترك إلى العمل على نشر مفاهيم التطوع الأخضر والعمل المناخي والعمل الأهلي لطلاب الأكاديمية والعاملين بها وفقاً لمتطلبات الوثيقة الوطنية (رؤية مجتمعية لتنمية وتطوير قطاع المنظمات الأهلية) والتي تم اطلاقها تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.



صرح الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن توقيع بروتوكول التعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني، التي نعدها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية. وأوضح أن التعاون مع الأكاديمية هو استثمار في بناء كوادر القطاع الأهلي وإعداد جيل قادر على قيادة الجمعيات نحو الاحترافية والمصداقية بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.



وأشار إلى أن مصر الخير قامت منذ تأسيسها على هدف واضح هو تنمية الإنسان في كل جوانب حياته، انطلاقاً من إيمانها بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، لذلك تعمل على رفع كفاءة الجمعيات الأهلية وتمكينها من أداء دورها التنموي بفاعلية، وتعزيز الربط بين وحدة التطوع واحتياجات المجتمع المحلي للمشاركة في المبادرات الوطنية التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.



صرّح الدكتور محمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بأن الأكاديمية تضطلع بدور رائد في المجتمع المصري منذ نشأتها، من خلال إعداد الكوادر الإدارية المتخصصة في شتى المجالات، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.



وأكد أن بروتوكول التعاون المبرم بين الأكاديمية ومؤسسة مصر الخير يُعد تتويجًا لجهود الأكاديمية المستمرة، وذلك عبر أحد مراكزها المتميزة، وهو مركز إعداد قيادات الجمهورية الجديدة للشباب.



وأشار د. هاشم إلى أن الأكاديمية تعتزم تأسيس وحدة التطوع الأخضر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ، بهدف نشر ثقافة التطوع بين الطلاب والعاملين، وتنظيم حملات توعوية داخلية تسلط الضوء على أهمية العمل التطوعي وأهداف الوحدة.



وأضاف أن الأكاديمية ستقدم الدعم الفني في إعداد الحقائب التدريبية وتصميم البرامج المهنية، والتي سيتم إطلاقها بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية مشتركة مع المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي التابع للمؤسسة.



وأوضح الدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، أنه سيتم طبقا للبروتوكول التعاون مع أكاديمية السادات في تصميم وتنفيذ دبلومات مهنية متخصصة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الوطنية (رؤية مجتمعية لتنمية وتطوير قطاع المنظمات الأهلية) والتي تم اطلاقها تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.



وأشار ممدوح إلى أن مؤسسة مصر الخير ستقدم الدعم الفني والاستشاري والمشورة والخبرات في تأسيس وتشغيل وحدة التطوع، مع توفير نماذج عملية وأدوات لتطوير خطط وبرامج العمل التطوعي، فضلا عن إعداد وتصميم برامج مهنية متخصصة تلبي احتياجات العاملين بمنظمات العمل الأهلي بما يحقق التنمية المستدامة والعمل المناخي، مع توفير فرص تطوعية للمشاركين داخل الأكاديمية وخارجها.