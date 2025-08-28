محافظ الجيزة يوجّه بمواصلة جهود رفع كفاءة الأنفاق أسفل الكباري والمحاور المرورية

كلّف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة مواصلة أعمال رفع كفاءة الأنفاق الواقعة أسفل الكباري والمحاور المرورية، بما يشمل أعمال النظافة والإنارة ومنع أي إشغالات نظرًا لما تمثله تلك المواقع من أهمية مرورية وحيوية.

كما وجّه المحافظ بحصر الأنفاق التي تضم باكيات غير مستغلة تمهيدًا للتنسيق مع هيئة الطرق والكباري لاستخدامها في مشروعات خدمية تعود بالنفع على المواطنين.

كما شدّد النجار على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة رصد أي حالات مماثلة لما شهده نفق بشتيل الذي أعادت المحافظة فتحه أمام حركة المواطنين بعد إزالة التعديات والإشغالات منه مع التعامل الحازم مع أي محاولات لاستغلال تلك المواقع بصورة سلبية.

وأشاد المحافظ بالتنسيق والتعاون المثمر مع مديرية أمن الجيزة في ضبط الخارجين عن القانون داخل النفق وفتحه أمام المواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والذي شدّد المحافظ على أهمية قيام رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتخصيص قطع أراضٍ فضاء لإقامة "سويقات" منظمة تستوعب الباعة الجائلين، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة لهم والحد من الإشغالات، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التحلي بضبط النفس عند تنفيذ القانون والتعامل مع المواطنين، بما يضمن تطبيق الإجراءات بحزم مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.

وأضاف النجار أن المحافظة حريصة على استدامة الجهود المبذولة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن تلك الخطوات تستهدف القضاء على المظاهر العشوائية وضمان عدم استغلال تلك المواقع في أنشطة سلبية، بما يحقق الانضباط ويعزز من جودة الحياة داخل المحافظة.