مجلس الشيوخ.. 3 ملايين ناخب و654 لجنة فرعية في الغربية

قال كريم صبري مراسل إكسترا نيوز من محافظة الغربية، إنّ العملية التصويتية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 تتواصل لليوم الثاني على التوالي، حيث شهدت المحافظة منذ صباح اليوم فتح اللجان وبدء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري.

وأضاف، في تصريحات عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ محافظة الغربية تعد من المحافظات ذات الكتلة التصويتية المرتفعة، إذ يتجاوز عدد الناخبين بها 3 ملايين مواطن يحق لهم التصويت، وقد تم توزيع هؤلاء الناخبين على أكثر من 654 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 15 لجنة عامة منتشرة في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

وتابع، أن هناك جهودًا أمنية واضحة لتأمين العملية الانتخابية، فضلاً عن تيسير الوصول إلى صناديق الاقتراع من خلال توفير وسائل مساعدة، منها الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تشارك مؤسسات المجتمع المدني في دعم العملية التصويتية ومساعدة المواطنين داخل اللجان.

وذكر، أن المنافسة تدور بين مرشحين اثنين يمثلان حزبين مختلفين على مقعد واحد في المحافظة، ومن المقرر، بحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، أن يتم إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة في الرابع من سبتمبر المقبل.

