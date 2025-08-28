طوارئ بغرفة القاهرة لتنظيم معرض أهلا مدارس الرئيسي بمدينة نصر

أعلنت غُرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري حالة طوارئ لبحث ترتيبات تنظيم معرض أهلًا مدارس الرئيسي بالقاهرة، حيث عقدت اليوم الخميس لجنة المعارض برئاسة اللواء صلاح العبد أمين صُندوق الغُرفة اجتماعًا موسعًا لبحث ترتيبات تنظيم هذا المعرض بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر .



وعَقَد اللواء صلاح العبد اليوم الخميس اجتماعًا مُوسعًا للجنة في حضور إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة، ومحمد تمّام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي بالغرفة، وعددٍ من مُمثلي الشُعَب التجارية المشارِكَة في المعرض، وأعضاء لجنة المعارض من الجهاز التنفيذي للغرفة.

وناقشت اللجنة ترتيبات تنظيم المعرض والشركات العارضة وسُبُل تسكين العارضين في القطاعات المختلفة .

وأكّدت اللجنة على العارضين أهمية وضع تخفيضات مناسبة وجودة السلع ، مع كتابة الأسعار قبل وبعد الخصم وتكون واضحة وصريحة للجميع، وإن كافة الآراء مطروحة للنقاش في مقابل تنظيم معرض يُحقق الهدف الأسمى وهو دعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة وجودة عالية.

وقال اللواء صلاح العبد إن اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين الإعلان عن موعد تنظيم المعرض الرسمي ، وإنه سيتم رفع مذكرة لرئيس غرفة القاهرة أيمن العشري تتضمن كافة تفاصيل كل اجتماع تعقده اللجنة ، وما تمَّ به من توصيات لصالح تنظيم معرض ناجح يُفيد المواطنين طبقًا لتوجهات القيادة السياسية المصرية والدور المجتمعي الذي تحرص الغرفة عليه باستمرار ويزداد في المواسم .

وأكّد إيهاب سعيد أن كافة المُقترحات مطروحة للنقاش بما يؤدي في النهاية إلى تنظيم معرض ينتفع به أهالينا ، وأن المعرض هذا العام متنوع في عرض السلع التي تحتاجها الأسرة المصرية مع قُرب استقبالها الموسم الدراسي الجديد.