محطة مياه الروضة تجتاز كافة المراجعات المؤهلة لتجديد اعتماد شهادة سلامة ومأمونية مياه الشرب

صرح المهندس مصطفى الشيمى – رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة انه من منطلق اهتمام الشركة بالإلتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة واتباع الإجراءات النموذجية وتطبيق أسس السلامة والمأمونية بجميع مراحل إنتاج مياه الشرب بكافة المحطات التابعة للشركة.

اجتازت محطة مياه الشرب بالروضة كافة المراجعات المؤهلة لتجديد إعتماد شهادة سلامة ومأمونية المياه (الإصدار الثانى) وذلك بعد قيام فريق عمل مراجعة سلامة ومأمونية المياه بفحص كافة الإجراءات التشغيلية للمحطة والمعامل الملحقة بها ، والتأكد من اتباع كافة الإجراءات النموذجية لضمان سلامة ومأمونية المياه المنتجة بدأ من مأخذ المحطة وحتى المرحلة النهائية وضخ المياه فى الشبكة.

وتعد شهادة سلامة ومأمونية المياه من أعلى الإعتمادات التى تمنح لمحطات إنتاج المياه حيث يتم توثيقها من ثلاث جهات (وزارة الصحة – الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى).

كما يتم بصفة دورية تنفيذ العديد من ورش العمل لفريق عمل الإدارة العامة لسلامة ومأمونية مياه الشرب بالشركة لمراجعة الإجراءات التصحيحية ، بالإضافة لأعمال المسح البيئى التى تتم بمعرفة فريق عمل الإدارة على مجرى النهر بمآخذ محطات انتاج مياه الشرب التابعة للشركة.

تقع محطة مياه الروضة على كورنيش النيل في نهاية جزيرة الروضة بجوار قصر المانسترلي ومتحف ام كلثوم ،وتبلغ مساحة المحطة ما يقرب من 10 افدنة بطاقة تصميمية تبلغ 180 ألف م3/يوم وتخدم مناطق (المنيل-مصرالقديمة-الباجية-عين الصيرة-فم الخليج- حي الخليفة) بإجمالى عدد مشتركين يبلغ 320095 مشترك.

وقد وجه المهندس مصطفى الشيمى بضرورة الالتزام والمحافظة على استدامة تطبيق المواصفات والمعايير الدولية فى جميع مراحل إنتاج ومعالجة المياه بكافة المواقع التابعة للشركة.