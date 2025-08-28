الصحة تعلن عن قسطرة مخية وسحب الجلطة بالكامل لمريضة بمستشفى العجوزة

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، نجاح الفريق الطبي ، بمستشفى العجوزة، من إجراء قسطرة مخية وسحب الجلطة بالكامل لمريضة تعاني من جلطة حادة بالمخ.



وقالت وزارة الصحة والسكان ، المريضة عمرها 74 عامًا تعاني من أعراض جلطة حادة في المخ وهي ضعف في الجانب الأيسر من الجسم وتلعثم في الكلام وفقدان القدرة على المشي.

سحب الجلطة عن طريق القسطرة



وأشارت وزارة الصحة والسكان الي انه ، أجريت الفحوصات اللازمة وتم تقييم الحالة وتقرر سحب الجلطة عن طريق القسطرة المخية.



تم عمل قسطرة مخية علاجية وسحب الجلطة بالكامل وعودة سريان الدم لخلايا المخ وإنقاذه من التلف.



أوضحت وزارة الصحة والسكان، أن حالة المريضة تحسنت وتتلقى العلاج الدوائي بالرعاية لحين الخروج.

