إعادة الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بقليوب بعد تصادم ربع نقل وميكروباص

تمكن رجال إدارة مرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بمنطقة كفر أبو جمعة دائرة مركز شرطة قليوب، بعد رفع أثار حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى ميكروباص، دون وجود مصابين أو وفيات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد البطوطي مدير مرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ميكروباص، بمنطقة كفر أبو جمعة دائرة مركز شرطة قليوب.

وانتقلت علي الفور قوات الأمن ورجال مرور القليوبية، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ميكروباص، بمنطقة كفر أبو جمعة دائرة مركز شرطة قليوب، ولم يسفر الحادث عن ثمة إصابات، وتمكن رجال المرور من إعادة الحركة المرورية بعد رفع وتجنيب آثار الحادث، لمنع تعطل مصالح المسافرين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.