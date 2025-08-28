قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار حكومي جديد بشأن الملايين من مستأجري الإيجار القديم.. ما القصة؟
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا
توقعات البنك المركزي للاقتصاد بعد خفض الفائدة 2%.. تفاصيل
سعر الدولار الآن بعد قرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة 2%
مقترح برلماني لتغليظ عقوبة غسل الأموال ومواجهة انتشار الظاهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي
لماذا خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2%.. تفاصيل
قفزة استثمارية بأكثر من 100 مليار دولار.. كيف أعادت مصر رسم خريطتها الاقتصادية لتتحول إلى مركز عالمي؟ | خبير يوضح
نواب وأحزاب: الشعب المصري الحصان الأسود ضد مخططات الإخوان
سعر الدولار اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزي
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 2% جديدة
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر الأسبق: النبي كان نبيا قبل خلق آدم .. وأول من تنشق عنه الأرض

رئيس جامعة الأزهرالأسبق: النبي ﷺ كان نبيا قبل خلق آدم وسيادته تمتد ليوم القيامة
رئيس جامعة الأزهرالأسبق: النبي ﷺ كان نبيا قبل خلق آدم وسيادته تمتد ليوم القيامة
إيمان طلعت

وأصل الجامع الأزهر أمس الأربعاء سلسلة ندواته التي ينظمها بمناسبة الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت ندوة اليوم بعنوان : "التربية الربانية لرسول الإنسانية"، بحضور فضيلة أ.د. إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، حيث تناول فيها الجوانب التربوية العظيمة في حياة النبي ﷺ، وكيف كانت سيرته مصدرا للإلهام والقدوة في كل جوانب الحياة.

أكد فضيلة الدكتور إبراهيم الهدهد أن نبوة سيدنا محمد ﷺ كانت سابقة لخلق آدم عليه السلام، ويستدل على ذلك بحديث النبي ﷺ حين سئل: "متى كنت نبياً؟" فأجاب ﷺ: "كنت نبيا وآدم بين الرّوح والجسد، وهذا يشير إلى أن النبي ﷺ هو أول من أخذ منه الميثاق من بني آدم  ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾، كما أن ترتيب ذكر الأنبياء في الآية، وتقديم نبينا ﷺ على أولي العزم من الرسل، يظهر مكانة نبينا ﷺ وقدره العظيم، هذه العظمة تتجلى في حقيقة أن النبي ﷺ هو جامع الكمالات النبوية، وقد بين ﷺ مكانته ومنزلته العظيمة عند ربه سبحانه وتعالى عندما قال: "أنا سيد ولد آدم على الله ولا فخر"، وكلمة "ولا فخر" أي أن النبي ﷺ لا يقول ذلك من باب الافتخار وإنما يبين منزلته عند ربه، فهو أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول من يدخل الجنة، وهذه الأسبقية في المواقف الكبرى تثبت سيادته على جميع الخلق.

وأوضح فضيلة الدكتور إبراهيم الهدهد أن الشياطين كانوا قبل ميلاد النبي ﷺ يجلسون في أماكن مخصصة من السماء لاستراق السمع، ولكن بعد مولده صلى الله عليه وسلم تغير الأمر، ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا﴾، حيث تبين هذه الآية أن السماء أصبحت مليئة بالحرس الشديد والشهب التي تحرق كل من يحاول الاقتراب منها، وهذا الحماية كانت بمثابة إعلان إلهي لميلاد النبي ﷺ وبداية الرسالة التي ستنير العالم وتمنع الشياطين من الوصول إلى أخبار السماء، لتكون دليلًا على عظمة ميلاده ﷺ، الذي جاء مولده رحمة ونور للعالمين.

وأضاف فضيلة الدكتور إبراهيم الهدهد، إن قول الحق سبحانه وتعالى: "إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما" يحمل في طياته دلالات عميقة على عظمة نبينا الكريم ﷺ، كما تشير هذه الآية إلى أن الله وملائكته يصلون على النبي ﷺ منذ الأزل، وهو ما يعد دليلا قاطعا على مكانته الرفيعة التي فاقت كل المخلوقات، كما لفت فضيلته إلى أن إقران السلام بالصلاة في الآية، "صلوا عليه وسلموا تسليما"، يعكس أن السلام لا يكون إلا على الأحياء، مما يثبت أن النبي حي في قبره ويستقبل سلام أمته في كل وقت وحين، الأمر الذي يؤكد استمرار عظمته في نفوس المسلمين، وهذا رد مسبق من الحق سبحانه وتعالى، على من  ينكر حياة النبي محمد ﷺ في البرزخ، كما أن النبي ﷺ نال رعاية خاصة من ربه سبحانه وتعالى لأنه رحمة من الله لكل بني الإنسان، وهذه الخصوصية من دلائل العظمة والمكانة الرفيعة التي منحها المولى سبحانه وتعالى لخاتم أنبيائه ﷺ.

وذكر فضيلة الدكتور إبراهيم، أن النبي ﷺ  رسولا للإنسانية كلها "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" وهي خاصية للنبي ﷺ عن سائر الأنبياء والمرسلين، وهو ما يمثل جوهر رسالته التي تجاوزت الحدود الجغرافية والثقافية لتشمل كل زمان ومكان، فبينما كانت رسالات الأنبياء السابقين محصورة في أقوامهم وزمانهم، جاءت رسالة النبي محمد ﷺ لتكون خاتمة الرسالات السماوية، حاملة قيما إنسانية عالمية مثل العدل، الرحمة، والمساواة، فمن خلال أخلاقه وسيرته العطرة ﷺ علم البشرية كلها  كيف تتعايش بسلام واحترام متبادل، ففي المدينة المنورة، وضع دستورا فريدا ينظم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، مؤكدا على حرية الاعتقاد والتعايش السلمي.

جدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي في سياق سلسلة من الفعاليات التي ينظمها الجامع الأزهر الشريف احتفاء بذكرى ميلاد النبي محمد ﷺ، بهدف ترسيخ أخلاق النبي الكريم في نفوس المسلمين، وتاكيدا على أن ميلاد النبي ﷺ ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو مناسبة لتجديد العهد بالاقتداء بسيرته ﷺ، ونشر القيم  التي تدعو إلى الرحمة، والتسامح، والاعتدال.

الجامع الأزهر الاحتفال بميلاد النبي التربية الربانية لرسول الإنسانية رئيس جامعة الأزهر الأسبق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

ترشيحاتنا

بنك مصر

بنك مصر يعلن توقيت تحريك سعر الفائدة.. تفاصيل

سعر الدولار

قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية.. تعرف على سعر الدولار في البنوك مساء اليوم 28-8-2025

خلال حملات إزالة الاشغالات

حملات مكبرة لإزالة المخالفات البنائية وتنفيذ قرارات غلق وتشميع بمدينة الشروق

بالصور

طرق علاج صداع الجيوب الأنفية في المنزل لتخفيف الألم والضغط

أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية
أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية
أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية

أول حالة إصابة بشرية بالدودة الحلزونية الآكلة للحوم في أمريكا.. ما هي؟

أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر
أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر
أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر

بذور الشيا وأضرارها مع أدوية الضغط والسكري .. تحذيرات طبية هامة

لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟
لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟
لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟

وفاة الطفلة سدرة تكشف لغز مرض نادر يهدد الأطفال.. ما لا تعرفه عن aHUS

متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS

فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

الطفل عمار

مات غدرا في بورسعيد.. قصة الطفل عمار الذي دفع حياته ثمنا لسرقة محل والده

ابرام يوسف

خرج ولم يعد.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

عروس حلوان

أخدت حقن مغشوشة.. التقرير الطبي يكشف سبب وفاة عروس حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد