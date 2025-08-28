قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفزة استثمارية بأكثر من 100 مليار دولار.. كيف أعادت مصر رسم خريطتها الاقتصادية لتتحول إلى مركز عالمي؟ | خبير يوضح
نواب وأحزاب: الشعب المصري الحصان الأسود ضد مخططات الإخوان
سعر الدولار اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزي
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 2% جديدة
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض
مصر وقطر تتفقان على تعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي في مذكرة تفاهم مشتركة
ضخ حزمة استثمارية قطرية بـ7.5 مليار دولار.. وزير الخارجية يكشف التفاصيل
الحوثي ينفي استهداف قياداته: العدوان الصهيوني على صنعاء فاشل
الآلاف يتوافدون على دير مارجرجس بميت دمسيس للاحتفال بالعيد السنوي
الاحتلال يقصف مواقع رئاسية وعسكرية للحوثيين في قلب صنعاء
تطوير برامج تدريبية بين مصر وماليزيا لمواجهة التحديات الفكرية المعاصرة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم قطار وجرار غربي الإسكندرية
مصدر بالسكك الحديدية: حادث المتراس بالإسكندرية مجرد احتكاك بسيط بين قطارين

حمادة خطاب

نفى مصدر مسؤول بالسكك الحديدية، صحة ما تم تداوله حول حادث تصادم قطارين في منطقة المتراس غرب الإسكندرية، مؤكدًا أن الواقعة مجرد احتكاك بسيط بين قطار متوقف وآخر متحرك بسبب عطل فني بسيط في القطار الواقف.

وأوضح المصدر في تصريحات لصدى البلد، أن الاحتكاك غير مؤثر على حركة القطارات ولم يسفر عن أي تلفيات تذكر، مؤكدًا أن ما تم تداوله عن وقوع إصابات كبيرة هو مبالغة في الأمر، وأن الهيئة ستصدر بيانًا رسميًا لاحقًا لتوضيح جميع التفاصيل.

وأكد المصدر أن القطار الواقف كان متوقفًا لأسباب فنية بسيطة، بينما كان القطار المتحرك يقوم بعمله المعتاد، ما أدى إلى احتكاك بسيط جدًا بينهما.

تصادم قطارين السكة الحديد النقل

