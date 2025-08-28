مصدر بالسكك الحديدية: حادث المتراس بالإسكندرية مجرد احتكاك بسيط بين قطارين

نفى مصدر مسؤول بالسكك الحديدية، صحة ما تم تداوله حول حادث تصادم قطارين في منطقة المتراس غرب الإسكندرية، مؤكدًا أن الواقعة مجرد احتكاك بسيط بين قطار متوقف وآخر متحرك بسبب عطل فني بسيط في القطار الواقف.

وأوضح المصدر في تصريحات لصدى البلد، أن الاحتكاك غير مؤثر على حركة القطارات ولم يسفر عن أي تلفيات تذكر، مؤكدًا أن ما تم تداوله عن وقوع إصابات كبيرة هو مبالغة في الأمر، وأن الهيئة ستصدر بيانًا رسميًا لاحقًا لتوضيح جميع التفاصيل.

وأكد المصدر أن القطار الواقف كان متوقفًا لأسباب فنية بسيطة، بينما كان القطار المتحرك يقوم بعمله المعتاد، ما أدى إلى احتكاك بسيط جدًا بينهما.