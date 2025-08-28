بيان سعودي إيطالي: أي ترتيبات لما بعد الحرب بغزة يجب أن تفضي لحل ينهي الاحتلال

أصدر السعودية وإيطاليا، اليوم الخميس إعلان مشترك صادر عن وزيري خارجية الدولتين بشأن عدد من الملفات الهامة على رأسها العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال البيان السعودي الإيطالي المشترك "نؤكد مجددًا نحن وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية، وانطلاقًا من التزامنا المشترك بتحقيق سلام عادل وآمن وشامل ومستدام في الشرق الأوسط، دعوتنا إلى الوقف الفوري للحرب في غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وندين أي إجراءات أحادية الجانب أو أعمال عنف في الضفة الغربية من شأنها أن تقوض حل الدولتين".

ودعا البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الحيوية دون قيود إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بالإضافة إلى رفع القيود عن جميع إيرادات المقاصة الفلسطينية المحتجزة.

وأكد مجددًا الرفض القاطع لأي تهجير للسكان الفلسطينيين تحت أي ذريعة، ويتوجب الالتزام الكامل بمبدأ عدم التهجير والطرد.

وأشار البيان إلى أن أي ترتيبات لما بعد الحرب، يجب أن ترتبط ارتباطا وثيقًا بتنفيذ واضح ومحدد زمنيًا يفضي لحل سياسي ينهي الاحتلال، وبحقق سلامًا عادلا وشاملًا.

وتابع "في هذا الإطار، ستبحث المملكة وإيطاليا أوجه التعاون الفاعلة لتمكين السلطة الفلسطينية بناء على حل الدولتين، وبما يتوافق مع رؤية البلدين في إحلال السلام والأمن في المنطقة وخارجها".