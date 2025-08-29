خبير علاقات دولية: واشنطن تسعى لمنع أي نفوذ روسي أو صيني في الشرق الأوسط

أكد الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، أن الولايات المتحدة تسعى بشكل مستمر إلى منع أي نفوذ صيني أو روسي في منطقة الشرق الأوسط، معتبرًا أن ما يجري اليوم يعكس استمرار أجواء الحرب الباردة ولكن بملامح جديدة.



وأوضح العزبي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القوى الكبرى كافة تحاول إيجاد موطئ قدم لها داخل المنطقة، إلا أن واشنطن سرعان ما تتدخل لحماية مصالحها ودعم إسرائيل، التي وصفها بأنها صاحبة التأثير الأكبر في صياغة السياسة الأمريكية.



وأضاف أن التحركات الأمريكية لا تقتصر فقط على دعم إسرائيل، بل تشمل أيضًا قطع الطريق على روسيا والصين، وكذلك إجهاض أي خطوات نحو الوحدة العربية، خصوصًا في ظل الإدارات التي تُغلّب المصالح الاقتصادية على المبادئ، مثل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تعامل مع قضايا المنطقة بعقلية التاجر، وسعى منذ البداية إلى استغلال غزة ومقدرات الشرق الأوسط لخدمة مشروعات استثمارية.



وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن الولايات المتحدة تحاول فرض سيطرتها على المنطقة من خلال دعم إسرائيل وإضعاف الموقف العربي الموحد، لأن وجود اقتصاد عربي متماسك قادر على منافسة الاقتصاد العالمي يمثل تهديدًا مباشرًا للهيمنة الأمريكية، ويؤدي بالضرورة إلى صعود قوى جديدة على الساحة الدولية