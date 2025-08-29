انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

انتشرت صباح اليوم الجمعة أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي تفيد بوجود عطل يضرب تطبيق تيك توك على مستوى العالم، الأمر الذي أثار قلقًا واسعًا بين المستخدمين الذين يعتمدون على التطبيق كمنصة رئيسية للتواصل ونشر المحتوى.

وأظهرت عمليات البحث بعد التحقق من المصادر التقنية المتخصصة أن هذه المعلومات غير دقيقة، وأن ما جرى تداوله يعود في الأساس إلى عطل محدود وقع أمس الخميس وتم تجاوزه.

فبحسب بيانات موقع Down For Everyone Or Just Me، وهو من أبرز المواقع العالمية التي ترصد حالة عمل التطبيقات والمنصات الإلكترونية، شهد تيك توك يوم الخميس 28 أغسطس انقطاعًا استمر قرابة 36 دقيقة فقط، قبل أن تتمكن الشركة من معالجة الخلل وإعادة الخدمة إلى طبيعتها بالكامل.

وأكد الموقع أنه منذ ذلك الحين لم يتم تسجيل أي انقطاعات عامة أو أعطال شاملة تؤثر على المستخدمين حول العالم

كما أظهر الموقع المتخصص أيضًا في مراقبة الخدمات الرقمية، أن خوادم "تيك توك" تعمل بشكل طبيعي اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن معظم التقارير الواردة من بعض الدول تتعلق بمشكلات متقطعة مرتبطة بسرعة الإنترنت أو مزود الخدمة المحلي، وليست نتيجة خلل في التطبيق نفسه.

وفي مصر وعدد من دول المنطقة، سجل بعض المستخدمين عبر مواقع الرصد تقارير عن صعوبة في تحميل مقاطع الفيديو أو ظهور رسائل خطأ، غير أن هذه الشكاوى لم تُسجل على نطاق واسع، وهو ما يعزز فرضية أن الخلل محلي أو متعلق بالبنية التحتية للاتصالات، وليس نتيجة توقف عالمي في خوادم الشركة.

من جانبها، لم تُصدر شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق تيك توك أي بيان رسمي حول انقطاع جديد اليوم، ما يعزز ما ذهبت إليه مواقع الرصد من أن الخدمة مستقرة عالميًا.