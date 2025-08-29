سوريا.. توغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في قرية الصمدانية الشرقية



أفادت وسائل إعلام سوريا بتوغل دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة.

وذكر الإعلام السوري أن الدورية الإسرائيلية فتشت المنازل وانسحبت بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيليي في أجواء محافظتي درعا والقنيطرة.

أكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه أصدر أوامر باستخدام القوة العسكرية في سوريا، مبررًا ذلك بقوله: "أنا لست ساذجًا، وأعرف مع من نتعامل، ولهذا السبب استخدمنا القوة".

جاء ذلك خلال زيارته غرفة العمليات التي أنشأها الدروز الإسرائيليون في بلدة جولس شمال إسرائيل.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تتبنى مبدأ "السلام عبر القوة"، مشيرًا إلى أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الرؤية، قائلاً: "القوة أولًا، ثم يأتي السلام. هذا هو الوضع في منطقتنا قبل أي مكان آخر".

ووفق تصريحات نتنياهو، فإن السياسة الإسرائيلية تجاه الدروز في سوريا تتركز على ثلاثة محاور: حماية المجتمع الدرزي في السويداء ومناطق أخرى، ضمان إقامة منطقة منزوعة السلاح جنوب دمشق، وإنشاء ممر إنساني لإيصال المساعدات إلى الدروز في الجنوب السوري.

في السياق ذاته، كشفت مصادر دبلوماسية عن لقاء نادر جرى في باريس بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بوساطة أمريكية. ووفقًا للمصادر، فإن اللقاء يأتي ضمن سلسلة محادثات سرية مستمرة منذ أشهر لبحث ترتيبات أمنية في جنوب سوريا، حيث تتقاطع مصالح عدة أطراف إقليمية ودولية.

وكانت جولة سابقة من هذه المحادثات قد عُقدت في العاصمة الفرنسية أواخر يوليو الماضي لكنها لم تفضِ إلى اتفاق شامل.

فيما أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" حدوث اجتماع بين الشيباني ووفد إسرائيلي في باريس، دون ذكر تفاصيل إضافية عن هوية الوفد أو جدول أعماله.

وتركزت النقاشات، بحسب الوكالة، على قضايا أبرزها خفض التصعيد، عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، إضافة إلى تفعيل اتفاقية فصل القوات لعام 1974 التي أرست منطقة عازلة في الجولان تحت إشراف الأمم المتحدة.

ويرى محللون أن هذه التحركات الدبلوماسية تمثل محاولة أمريكية لإعادة ضبط التوازنات في الجنوب السوري، خصوصًا في ظل حالة الاستنزاف العسكري المتصاعد والضغوط الإنسانية المتزايدة. ويُعتقد أن واشنطن تسعى لتهيئة ترتيبات جديدة قد تمنع تمدد النفوذ الإيراني وتضمن استقرار الحدود مع إسرائيل.

كما أن تصريحات نتنياهو الأخيرة تكشف عن رغبة إسرائيل في رسم معادلة جديدة داخل سوريا، تجمع بين الضربات العسكرية والجهود الدبلوماسية السرية. هذا النهج المزدوج يعكس إدراك تل أبيب أن الحل الأمني وحده غير كافٍ، وأن أي تسوية مستقبلية تحتاج إلى تفاهمات إقليمية ودولية تضمن أمنها على المدى الطويل.