قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتاع فتة .. أزهري ينفعل على الهواء بسبب الأعمال الدرامية التي تشوه رجال الدين
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
وزير فلسطيني: إسرائيل لا تكترث بالضغط الدولي وتعتبر العالم يتمثل في الإدارة الأمريكية
مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان
ملف حساس في قمة شنغهاي .. بوتين يبحث مع نظيره الإيراني البرنامج النووي
عمرو السولية يفتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا في المقاولون العرب بالدوري
واشنطن تضيق الخناق.. إلغاء تأشيرات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
مسئولة سابقة في الناتو: الحلف لا يخطط لضم أوكرانيا حاليا.. وروسيا تهدد الأمن الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح مسجد الحبيب المصطفى بالحرم الجامعي بكفر سعد في بنها

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
إبراهيم الهواري

افتتح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها واللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية مسجد الحبيب المصطفى بحرم الجامعة بكفر سعد بجوار كلية الحقوق وذلك فى إطار احتفالات العيد القومى للمحافظة.
وأدى محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها ومدير الأمن صلاة الجمعة بالمسجد، وسط حضور عدد القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.
وتناولت الخطبة التى ألقاها الشيخ ياسر غياتى وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية سماحة الإسلام والاحتفال بالمولد النبوى الشريف.
وقال المهندس أيمن عطيه ان المسجد الجديد يعد إضافة وصرحا اسلاميا بجامعة بنها ومحافظة القليوبية ، مشيرًا إلى أن دور العبادة تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ القيم الدينية والإنسانية، فضلًا عن دورها الاجتماعي داخل المجتمع.
وأعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله بالحرم الجامعي والذي يعد نموذجاً ناجحاً للمشاركة المجتمعية ، موجها الشكر للقائمين على بناء المسجد، مؤكداً على دور المسجد كمنارة دعوية تسهم في نشر الفكر الوسطى ويعزز من القيم الإنسانية.
يذكر ان مسجد الحبيب المصطفى مقام على مساحة كلية 600 متر تقريبا وتم إنشاؤه بتكلفة 8 مليون جنيه بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

ترشيحاتنا

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: الله ليس بغافل عما يفعله المجرمون بأهل غزة

خطيب المسجد الحرام

في عالم يموج بالفتن.. خطيب المسجد الحرام: يحتاج المرء إلى تلمس طريق النجاة

الدكتور عبدالرحمن السديس

السديس: العودة إلى الكتاب والسُنة سبيل السلامة والهداية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة قبل ممارسة الرياضة؟ خبراء يكشفون أسرار الطاقة الصفراء

تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم
تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم
تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم

هدى المفتي تلفت الانتباه في أحدث ظهور

بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها
بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها
بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها

بميزة من الثمانينيات.. تويوتا تحدث أشهر سياراتها

تويوتا
تويوتا
تويوتا

للحفاظ على قلبك .. 3 فحوصات و3 عادات و3 أطعمة ينصح بها جمال شعبان

نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب
نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب
نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب

فيديو

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد