افتتاح مسجد الحبيب المصطفى بالحرم الجامعي بكفر سعد في بنها

افتتح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها واللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية مسجد الحبيب المصطفى بحرم الجامعة بكفر سعد بجوار كلية الحقوق وذلك فى إطار احتفالات العيد القومى للمحافظة.

وأدى محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها ومدير الأمن صلاة الجمعة بالمسجد، وسط حضور عدد القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

وتناولت الخطبة التى ألقاها الشيخ ياسر غياتى وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية سماحة الإسلام والاحتفال بالمولد النبوى الشريف.

وقال المهندس أيمن عطيه ان المسجد الجديد يعد إضافة وصرحا اسلاميا بجامعة بنها ومحافظة القليوبية ، مشيرًا إلى أن دور العبادة تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ القيم الدينية والإنسانية، فضلًا عن دورها الاجتماعي داخل المجتمع.

وأعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله بالحرم الجامعي والذي يعد نموذجاً ناجحاً للمشاركة المجتمعية ، موجها الشكر للقائمين على بناء المسجد، مؤكداً على دور المسجد كمنارة دعوية تسهم في نشر الفكر الوسطى ويعزز من القيم الإنسانية.

يذكر ان مسجد الحبيب المصطفى مقام على مساحة كلية 600 متر تقريبا وتم إنشاؤه بتكلفة 8 مليون جنيه بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية.