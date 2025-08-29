قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 ضوابط.. يسري جبر: هذا سر البركة في البيع والشراء
هزيمة أولى لمنتخب مصر للناشئين أمام عمان في كأس الخليج تحت 17 عامًا
بتروجيت يطير إلى عمان للمشاركة في البطولة العربية لتنس الطاولة
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثـ مان غريق لوران بالإسكندرية
فيريرا: لا جديد في الاستعداد لمباراة وادي دجلة عن المواجهة السابقة
سيراميكا كليوباترا يتقدم على المقاولون العرب بهدف السولية بالشوط الأول
60.4 %للحقوق 63.9%للآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
صراع ما بعد الانتخابات .. ترامب يسحب الحماية من كامالا هاريس
بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة
مأساة جديدة في كينيا .. العثور على 32 جثة لطائفة يوم القيامة
إعلام إسرائيلي: سموتريتش طلب من نتنياهو مجددا فرض السيادة على الضفة الغربية
عيد المحافظة القومي.. رحلات عمرة لقدامى المحاربين في الوادي الجديد
البرتغال تعلن قائمتها لتصفيات المونديال.. وتخلّد ذكرى جوتا

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال
حمزة شعيب

 

أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، القائمة النهائية التي ستخوض مواجهتي أرمينيا والمجر ضمن تصفيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامتهما يومي 6 و9 سبتمبر المقبل.

القائمة لم تشهد مفاجآت تُذكر، حيث يغيب عنها فقط رافائيل لياو جناح ميلان بسبب الإصابة، إلى جانب رودريجو مورا لاعب بورتو الذي لم يشارك بشكل منتظم هذا الموسم.

وفي مؤتمر صحفي، كشف مارتينيز عن مصير القميص رقم 21 الذي كان يرتديه الراحل ديوجو جوتا، لاعب ليفربول السابق، الذي توفي في حادث سير مأساوي. وأكد أن القميص سيُمنح لصديقه المقرب روبن نيفيز لاعب الهلال السعودي، بناءً على رغبة عائلة جوتا.

وقال المدرب الإسباني: "نعرف قيمة ديوجو بالنسبة لنا جميعًا والأثر الذي تركه في حياتنا، وسنظل نحمل روحه في قلوبنا, هدفنا أن نفوز من أجله ومن أجل الشعب البرتغالي، لقد أصبح جوتا اللاعب رقم 24 في قائمتنا، فهو حاضر دائمًا معنا".

قائمة منتخب البرتغال لمباراتي أرمينيا والمجر

حراسة المرمى: ديوجو كوستا – روي سيلفا – خوسيه سا.

الدفاع: ديوجو دالوت – جواو كانسيلو – نونو مينديز – جونزالو إيناسيو – روبن دياز – أنتونيو سيلفا – ريناتو فيجا.

الوسط: جواو بالينيا – روبن نيفيز – جواو نيفيز – فيتينا – برونو فرنانديز – بيدرو – برناردو سيلفا.

الهجوم: جواو فليكس – فرانشيسكو ترينكاو – فرانشيسكو كونسيساو – بيدرو نيتو – جونزالو راموس – كريستيانو رونالدو.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

علياء قمرون

كنت بكسب من بيع المناديل 10 آلاف جنيه شهريا.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق

الأدوية

أدوية مغشوشة تهدد صحة المصريين| هيئة الدواء تحذر وتشدد الرقابة

اللواء محمد إبراهيم الدويري

الدويري: المصالحة الفلسطينية جزء بسيط من عظمة دور مصر لعقود

ارشيفية

وكيل المخابرات العامة السابق: مصر ليست وسيطا في القضية الفلسطينية بل شريك

تحدب الظهر| ما أسبابه وما مضاعفاته وكيف يمكن علاجه؟

تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟

الريحان كنز طبيعي يحارب أمراضا خطيرة.. يدعم صحة القلب ويقي من السرطان

فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة قبل ممارسة الرياضة؟ خبراء يكشفون أسرار الطاقة الصفراء

تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم
تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم
تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم

هدى المفتي تلفت الانتباه في أحدث ظهور

بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها
بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها
بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

