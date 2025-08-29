البرتغال تعلن قائمتها لتصفيات المونديال.. وتخلّد ذكرى جوتا

أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، القائمة النهائية التي ستخوض مواجهتي أرمينيا والمجر ضمن تصفيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامتهما يومي 6 و9 سبتمبر المقبل.

القائمة لم تشهد مفاجآت تُذكر، حيث يغيب عنها فقط رافائيل لياو جناح ميلان بسبب الإصابة، إلى جانب رودريجو مورا لاعب بورتو الذي لم يشارك بشكل منتظم هذا الموسم.

وفي مؤتمر صحفي، كشف مارتينيز عن مصير القميص رقم 21 الذي كان يرتديه الراحل ديوجو جوتا، لاعب ليفربول السابق، الذي توفي في حادث سير مأساوي. وأكد أن القميص سيُمنح لصديقه المقرب روبن نيفيز لاعب الهلال السعودي، بناءً على رغبة عائلة جوتا.

وقال المدرب الإسباني: "نعرف قيمة ديوجو بالنسبة لنا جميعًا والأثر الذي تركه في حياتنا، وسنظل نحمل روحه في قلوبنا, هدفنا أن نفوز من أجله ومن أجل الشعب البرتغالي، لقد أصبح جوتا اللاعب رقم 24 في قائمتنا، فهو حاضر دائمًا معنا".

قائمة منتخب البرتغال لمباراتي أرمينيا والمجر

حراسة المرمى: ديوجو كوستا – روي سيلفا – خوسيه سا.

الدفاع: ديوجو دالوت – جواو كانسيلو – نونو مينديز – جونزالو إيناسيو – روبن دياز – أنتونيو سيلفا – ريناتو فيجا.

الوسط: جواو بالينيا – روبن نيفيز – جواو نيفيز – فيتينا – برونو فرنانديز – بيدرو – برناردو سيلفا.

الهجوم: جواو فليكس – فرانشيسكو ترينكاو – فرانشيسكو كونسيساو – بيدرو نيتو – جونزالو راموس – كريستيانو رونالدو.