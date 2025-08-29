قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذكرى مولده .. كيف كان يتعامل النبي مع الأهل والجيران؟
بتاع فتة .. أزهري ينفعل على الهواء بسبب الأعمال الدرامية التي تشوه رجال الدين
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
وزير فلسطيني: إسرائيل لا تكترث بالضغط الدولي وتعتبر العالم يتمثل في الإدارة الأمريكية
مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان
ملف حساس في قمة شنغهاي .. بوتين يبحث مع نظيره الإيراني البرنامج النووي
عمرو السولية يفتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا في المقاولون العرب بالدوري
واشنطن تضيق الخناق.. إلغاء تأشيرات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو السولية يفتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا في المقاولون العرب بالدوري

صورة من الهدف
صورة من الهدف
إسلام مقلد

نجح عمرو السولية في تسجيل الهدف الأول لصالح سيراميكا كليوباترا في مرمى المقاولون العرب، في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري العام.

وسجل السولية الهدف في الدقيقة 3 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة عرضية ويسددها في مرمى محمود ابو السعود حارس مرمى المقاولون العرب.

تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون العرب

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري العام.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة المقاولون العرب

وجاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - إسلام عيسى - صديق ايجولا - أيمن موكا - عمرو قلاوة.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - خالد عبد الفتاح - محمد مغربي - إبراهيم محمد - كريم نيدفيد - محمد عادل - محمد صادق - احمد بلحاج - محمد رضا.

على الجانب الأخر، جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: محمد حامد، إبراهيم القاضي، إسلام عبدالله، جوزيف أوشايا

خط الوسط: مصطفى جمال، عمر الوحش، محمد عنتر

خط الهجوم: تشارلز باساي، جواكيم أوجيرا، محمود جودة

البدلاء:

أمير عابد - لؤي وائل - محمد الكرته - محمد سالم - محمد فوزي (حارس مرمى) - مصطفى صبحي - إسلام جابر - محمود دعبسه - محمد عبد الناصر.

عمرو السولية السولية سيراميكا كليوباترا المقاولون العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

ترشيحاتنا

معرض السويس للكتاب

في معرض السويس الثالث للكتاب .. ندوة تستعيد سيرة علي سعيد: الصحفي والشاعر والإنسان

انفوجراف التنمية المحلية في اسبوع

بالإنفوجراف..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر : تشغيل ازدواج خط مياه الكريمات خلال أيام .. يوفر الخدمة لسكان الغردقة ورأس غارب

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة قبل ممارسة الرياضة؟ خبراء يكشفون أسرار الطاقة الصفراء

تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم
تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم
تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم

هدى المفتي تلفت الانتباه في أحدث ظهور

بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها
بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها
بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها

بميزة من الثمانينيات.. تويوتا تحدث أشهر سياراتها

تويوتا
تويوتا
تويوتا

للحفاظ على قلبك .. 3 فحوصات و3 عادات و3 أطعمة ينصح بها جمال شعبان

نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب
نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب
نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب

فيديو

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد