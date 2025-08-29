عمرو السولية يفتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا في المقاولون العرب بالدوري

نجح عمرو السولية في تسجيل الهدف الأول لصالح سيراميكا كليوباترا في مرمى المقاولون العرب، في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري العام.

وسجل السولية الهدف في الدقيقة 3 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة عرضية ويسددها في مرمى محمود ابو السعود حارس مرمى المقاولون العرب.

تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون العرب

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري العام.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة المقاولون العرب

وجاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - إسلام عيسى - صديق ايجولا - أيمن موكا - عمرو قلاوة.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - خالد عبد الفتاح - محمد مغربي - إبراهيم محمد - كريم نيدفيد - محمد عادل - محمد صادق - احمد بلحاج - محمد رضا.

على الجانب الأخر، جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: محمد حامد، إبراهيم القاضي، إسلام عبدالله، جوزيف أوشايا

خط الوسط: مصطفى جمال، عمر الوحش، محمد عنتر

خط الهجوم: تشارلز باساي، جواكيم أوجيرا، محمود جودة

البدلاء:

أمير عابد - لؤي وائل - محمد الكرته - محمد سالم - محمد فوزي (حارس مرمى) - مصطفى صبحي - إسلام جابر - محمود دعبسه - محمد عبد الناصر.